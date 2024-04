Mafe Walker enfrentó a Karen Sevillano por las ofensas a su madre

Parce, no le creo nada a esas disculpas de Karen! Nunca acepto su error solo se justifico diciendo que asi habla ella, parce pobre Mafe, se meten con ella, la llaman loca y le dicen a la mamá ventajosa ASI NO ES! pero para los papilla no es asi #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/kOMjpg3XUN