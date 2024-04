“Ordinario” Vanessa de La Torre se fue en contra de Karol G por concierto en Bogotá

Karol G regresó a Bogotá con dos conciertos históricos y magistrales en el estadio El Campín. Estos eventos, que se llevaron a cabo el 5 y 6 de abril de 2024, se destacaron como los conciertos más notorios y concurridos de los últimos tiempos en la capital colombiana.

Ante estas presentaciones, la periodista Vanessa de la Torre ha expresado críticas sobre los conciertos de la artista colombiana Karol G. Aunque Vanessa admira a Karol G y reconoce su conexión con el público, recientemente cuestionó algunos aspectos de su presentación.

En el concierto del sábado pasado en Bogotá, Vanessa encontró elementos que le parecieron exagerados y relacionados con la cultura mafiosa. Además, señaló la presencia de erotismo en la puesta en escena.

“En comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G, este me pareció especialmente fuerte. El de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música, con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”, fue una de sus conclusiones.

En medio de la charla, reiteró su inconformidad con lo que consideró “vulgaridad” y “erotismo” excesivos durante la presentación del sábado 6 de abril. Pese a que aplaudió el dinamismo y la conexión de Karol G con su audiencia, así como la representación de la música urbana como fenómeno internacional, señaló que el concierto incluyó elementos de lo que ella describió como una “cultura mafiosa”.

Además, como en vista de que el erotismo de los conciertos habría sido un tanto subido de tono, o explícito, insistió en que “si me permite la crítica, la vulgaridad, en ninguna de sus expresiones, me gusta, y menos en un estadio en donde había 50.000 personas, de las cuales muchas son niños”, dijo, según citó el medio nacional Semana.

Hasta el momento, Karol G no ha respondido directamente a los comentarios de Vanessa de la Torre sobre su concierto. Sin embargo, es importante señalar que Karol G es una artista muy influyente y apreciada por su estilo y música. Aunque algunos críticos han cuestionado aspectos de sus presentaciones, su base de seguidores sigue siendo sólida y leal.