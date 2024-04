Epa Colombia fue multada en las afueras del último concierto de Karol G en Bogotá

Epa Colombia, es una de las creadoras de contenido más conocidas del país por compartir constantemente su vida cotidiana y además por su exitosa empresas de keratinas. La bogotana saltó a la fama cuando publicó un video con la camiseta de la Selección Colombia durante la Copa América del 2016. Desde entonces, su vida cambió y de manera continua comparte aspectos de su vida. Ahora, está embarazada a punto de tener su primera hija , razón por la que no pudo asistir al concierto de Karol G en Bogotá. Sin embargo, decidió acercarse a las afueras del estadio para escucharla cantar, pero le salió caro.

Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, no pudo entrar al concierto de Karol G en Bogotá por su estado de embarazo, se fue a escucharla desde afuera, pero terminó multada por la Policía.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Epa Colombia multada en las afueras del concierto de Karol G

Epa publicó a través de sus historias de Instagram que llegó a las afueras de El Campín para poder escuchar cantar a la Bichota.

“Yo la escuché desde afuera porque mi barriguda ya no da para estar entre tanta gente, pero la dio todita. Mucha gente quedó afuera”, es la primera historia.

Luego aparece tomándose fotos con las personas que se quedaron en las afueras del estadio y que se percataron de su presencia, que se acercaron hasta las ventanas de la camioneta para poderlo hacer. Incluso publicó una historia en la que uno de los raperos que canta en el servicio de transporte público de Bogotá, le dedicó unas letras, manifestándole su admiración.

“Afuera estábamos felices. Lo que no sabía era que adelantico me estaba esperando la Policía. Con lo que costó el comparendo me hubiera comprado VIP”, escribió en tres historias seguidas.