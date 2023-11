“Había gente que lloraba”: Vanessa de la Torre reveló detalles ocultos de su famosa coca de almuerzo al aire en Caracol

Vanessa de la Torre es una de las periodista y presentadoras más reconocidas en Colombia, pues la caleña hace parte de ‘Noticias Caracol’, ‘10 am Hoy por hoy de Caracol radio’. Más allá de su talento en el periodismo y el reportaje, se convirtió en tendencia hace un tiempo debido a que durante la emisión del medio día del noticiero se mostró almorzando con su coca mientras que estaban en vivo. Si bien, De la Torre manejó todo el profesionalismo en aquel momento, lo cierto es que el hecho fue tendencia e incluso hace pocos días salió a referirse al tema de lo que en realidad ocurrió y si hubo despedidos en esta situación.

Vanessa estuvo de invitada en la emisora ‘Tropicana’ en donde reveló detalles de lo ocurrido en medio de varias risas. La periodista inició sus declaraciones indicando: “No fue planeado, o sea imagínate las caras de mis jefes de Caracol televisión Juan Roberto no sabía si regañarme, reírse o echarme”. Seguidamente, la periodista aseguró que hay muchos hechos que son realmente graves y estas son una de las situaciones que se pueden dar en vivo.

Asimismo, Vanessa reiteró que eran alrededor de la 1 de la tarde, motivo por el cual decidió almorzar, pues como una colombiana más lleva su comida en su respectiva coca. Además, aclaró que los periodistas tiene prohibido comer en esa zona debido a los diversos equipos que se encuentran alrededor: “Se supone porque es tan largo, a mí no me tocaba al aire, había una continuidad de Cartagena, Barranquillera, pero en la costa se cayó la señal, alguien metió el cable que no era”.

De la Torre reiteró que la ‘ponchan’, es decir, su directora le avisó mientras que ella giró y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo de la manera más rápida posible, hizo a un lado su coca y volvió con la noticia: “Yo veo esa imagen y digo como no se me regaron esos frijoles con arroz (…) Puse la coca a un lado, dije 01:18 de la tarde, tragué y vamos ahora con, ni siquiera sabía con qué”, dejando claro que siguió relajada buscando terminar su almuerzo.

Sin embargo, quien sí estaba bastante preocupada era su excompañera de set Mónica Jaramillo, quien le preguntaba que había ocurrido y no lo podía creer. Lo cierto es que las risas no faltaron por parte de la periodista debido a la tendencia que fue el tema: “Creo que todo el mundo se metió al estudio, cada uno furioso, había gente que lloraba, fue un error humano, ay no pasa nada todo el mundo almuerza”.

Pero eso sí, además de las risas, De la Torre confesó que varias empresas fabricantes de este tipo de recipientes la contactaron para realizar publicidad: “No me alcanza el sueldo como a toda Colombia”. Incluso además de comer, también estaba al teléfono con uno de sus familiares.