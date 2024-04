“Muy fuerte”: Cristina Hurtado salió en defensa de Julián Trujillo tras ataque de Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión es una de las nuevas producciones que llegó a Colombia con el fin de atrapar al público con cada una de las situaciones que se viven dentro de la casa. Aunque algunos suelen destacarse más que otros e incluso logran ganarse el cariño del público, otros llegan a ser blanco de críticas a través de las redes sociales, tal y como es el caso de Karen, que fue tendencia luego de tratar a Julián de “perro sarnoso”. Ante el hecho, Cristina Hurtado no se quedó callada y salió en defensa de Julián Trujillo tras el ataque de Karen Sevillano en ‘La casa de los famosos’.

La situación inició cuando ‘La Segura’ se reunió con el ‘Team papilla’ para contarles lo ocurrido durante el ‘brunch’ de los nominados, donde Julián Trujillo no se guardó nada y terminó en contra de la creadora de contenido, mientras que relataba lo ocurrido aseguró que se sintió atacada por el actor, quien en varias ocasiones le pidió a Natalia que le dijera las supuestas misiones que tenía dentro de la casa a lo que la ‘influencer’ se negó.

Lo que le dio paso a las declaraciones de Sevillano, quien reiteró: “Ella es una persona que siente compasión por el infeliz de Julián Trujillo, por eso no es capaz de responderle como el malvado, ese, maldito, desgraciado, perro sarnoso, se merece”.

Ante el hecho, las redes sociales estallaron en contra de ‘La casa de los famosos’ pidiéndole al programa que tenga una sanción contundente frente las declaraciones de Sevillano, pues son conductas de violencia que no se pueden permitir en la televisión colombiana. Además, hace pocas horas, Cristina Hurtado, más específicamente sobre las 8 pm antes de que iniciara el nuevo capítulo de ‘La casa de los famosos’ el lunes 8 de abril, decidió realizar un en vivo para responder una que otra duda de los televidentes sacando a flote las declaraciones de Karen Sevillano.

¿Qué dijo Cristina Hurtado sobre Karen Sevillano de ‘La casa de los famosos’?

La presentadora inició sus palabras asegurando que para ella, Julián Trujillo no trató mal a ‘La Segura’, por el contrario, buscó expresarle como se sentía: “No la trató mal. No le dijo una mala palabra, no le levantó la voz, solamente expresó lo que sentía y pues ‘La Segura’ le respondió, pues obviamente con sentimiento”.

Seguidamente, Cristina Hurtado reiteró que vivir estas situaciones no resulta para nada sencillo y solo pueden llegar a entenderlo quienes lo enfrentan a diario, dejando claro que los entiende por la serie de situaciones que se van dando a lo largo de la competencia.

“Las palabras que usó Karen, o sea ella, se refirió de una manera muy fuerte a Julián. Me pareció que estuvo ya, mejor dicho se pasó de la raya y pues debe haber un llamado de atención, no sé qué va a pasar, realmente no sé qué va a pasar porque es este momento ya tuve reunión de contenido, pero no tengo como tal, mejor dicho claro el libreto (...) Si hay que hacer algo, un llamado de atención porque hombre esas cosas no se deberían permitir dentro de la casa porque es fuerte”, aseguró Cristina Hurtado, presentadora de ‘La casa de los famosos’.

Por lo pronto el tema sigue dando de que hablar en plataformas digitales pidiendo la expulsión de Karen Sevillano, pues no es la primera que sus palabras para mucho sobrepasan cualquier límite no solo con Julián Trujillo, sino también con Mafe Walker.