La Casa de los famosos: Esta es la enfermedad que padece ‘La Segura’ y por la que se esconde a llorar en el baño

Natalia Segura, conocida como ‘La Segura’, es una creadora de contenido digital que goza con un amplio reconocimiento en el país, y actualmente hace parte del selecto grupo que habita ‘La Casa de los Famosos’ Colombia desde el pasado 11 de febrero. A pesar de su reconocimiento, para muchos es desconocida la enfermedad que padece y que le produce dolores tan fuertes que en varias oportunidades se le ha visto encerrada en el baño llorando.

La caleña, de 30 años, está expuesta a las cámaras durante 24 horas, por lo que se ha evidenciado sus dolencias, incluso, la producción le permitió el ingreso del carrito eléctrico con el que se moviliza en su vida real, para poder estar dentro de la casa.

¿Cuál es la enfermedad que tiene La Segura?

En el capítulo del pasado jueves 4 de abril, los dolores obligaron a La Segura a encerrarse en el baño a llorar ante la impotencia de hacer bailar con sus compañero y por el dolor tan fuerte que sentía.

La Segura fue diagnosticada con el síndrome serotoninérgico, que es una afección relacionada con la actividad aumentada del sistema nervioso central, que poco a poco ha podido superar. Sin embargo, los dolores son tan intensos que la limitan en sus movimientos.

Cabe recordar que La Segura estuvo durante siete meses en cama, sin poderse mover y cuando lo logró tuvo que usar silla de ruedas eléctrica.

“El dolor está súper constante, está fuerte. Vivir con dolor no es bonito, no es agradable, afecta tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no sé qué hacer, no sé qué hacer y desde que a mí me pasó lo que me pasó, yo siento que no volví a ser la misma de antes porque estoy muy afectada”, dijo en sus redes sociales.

Dani Duke, creadora de contenido y amiga de La Segura, publicó un video en el que explicó que si Natalia no ha dicho que quiere salirse es porque así es y que así es su enfermedad.

“La Segura siempre va a tener esa condición del dolor, es un dolor que siempre va a estar con ella y eso a ella la frustra mucho, porque por ese dolor ella ha dejado de hacer muchas cosas. Siento que si la gente no vota por ella, porque cree que le está haciendo un favor para que ella se salga, ella se va a sentir incluso más frustrada y con más rabia con esa situación de la vida de ella”, dijo Duke.