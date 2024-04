Televidentes de RCN piden expulsión de Karen por las ofensas a Martha Isabel Bolaños

El más reciente capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia continúa siendo el epicentro de las criticas por parte de los televidentes de RCN quienes siguen alelados por los comentarios emitidos por la creadora de contenido digital Karen Sevillano.

Y es que en dos oportunidades se mostró a la participante dentro del confesionario de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia emitiendo unas palabras sobre sus compañeros el actor Julián Trujillo y la actriz Martha Isabel Bolaños, luego de una extensa conversación que sostuvieron con Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, en lo que fue el desayuno de despedida antes de la gala de eliminación.

#LaCasaDeLosFamososCol | Julián Trujillo y La Segura expresaron sus diferencias en el brunch de La casa. 😬



¿Cuál de ellos tiene la razón?🤔



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/zZR32FDcWH y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos



pic.twitter.com/BnaQd28xya — LaCasaDeLosFamososCol (@LaCasaFamososCo) April 8, 2024

Sí bien Karen Sevillano usó los términos “maldito, desgraciado, perro sarnoso” hacia Julián Trujillo, también emitió otras hacia Martha Isabel Bolaños con quien vivía una tregua tras los diversos encontronazos que tuvieron a principio de programa y que se extendieron por varias semanas.

Karen se pasó de soez y ofensiva al dirigirse a Julián y a Martha, el Jefe debería tomar cartas en el asunto pero ya, el programa se está viendo mal con personas con esas palabras tan soez como las de anoche de la señora Karen Sevillano se está pasando del contexto del reality. — S Sikiu C Delgado (@SugehinC10756) April 8, 2024

“Infeliz, porque no le voy a decir más nada sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente. Y viene la perra de la Martha que parece 1500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante ni la pelo ni la como”, dijo Karen Sevillano.

Enserio @CanalRCN no les da pena mostrar esto? Esto no es contenido, da vergüenza!!!! 😤



Que pensara la mujer de julian al escuchar que karen dice que está manipulada y maltratada?@LaCasaFamososCo #LaCasaDeLosFamososColombia #lacasadelosfamososcol pic.twitter.com/0RSiFvgngU — Deiby Pulla (@deibyz806) April 8, 2024

"MARTHA QUE PARECE 1500 DE PESCUEZO NOMBRANDOME EN SU TROMPA EDIONDA, Y SI VUELVEN ESTA SEMANA HAY GUERRA HIPUETUPAS" . Palabras de la" INFLUENCER " Karen Sevillano 💩💩💩💩💩💩 #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo https://t.co/d80BY2m0c7 — SOLESITO (@mari2002co) April 8, 2024

Las ofensas también salieron del confesionario y llegaron al área de la cocina en la que Karen Sevillano volvió a recurrir a las ofensas para referirse a sus compañeros, por lo que aunado a las demás declaraciones piden su expulsión de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

#lacasadelosfamososcol Karen no es un buen ejemplo para los niños y jóvenes que les gusta el programa, que se pueden influenciar de su violencia e irrespeto. Pedimos EXPULSIÓN para Karen Sevillano. No aguantamos más su grosería, desde la primer semana ha sido así y no hacen nada — NATALIA PARRA (@nataparra1) April 8, 2024

Como Karen se refiere a Martha y Julián debería ser para expulsión @CanalRCN #LaCasaDeLosFamososCol — Nicolás | LMYNL 💎 (@nicolasrareval0) April 8, 2024

Huy no la verdad pueden tener los seguidores que sea pero el canal prestarse para que Karen empiece a despotricarte en TV nacional fatal @CanalRCN.



Puede ser un realit, pero normalizar la grosería no está para nada bien. #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/LuZf4eyBrS — JUAN K. (@juanquintero22) April 8, 2024

No me cae bien Karen y quiero que se vaya, pero lo que dijo de Julián y Martha en el confesionario, debió quedarse en el confesionario. El jefe y RCN son los responsables de difundirlo#lacasadelosfamososcol #lacasadelosfamososco#LaCasaDeLosFamosos#LaCasaDeLosFamososColombia — Telepacífico (@telepacifico) April 8, 2024

Decir que alguien es un perro sarnoso merece la expulsión. Karen Sevillano es una vulgar arrabalera #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol — Laura (@UnaCronopio) April 8, 2024

¿Karen Sevillano se contradice?

Por otra parte, hicieron una recopilación de algunos momentos en los que Karen Sevillano se ha ido contra sus compañeros, específicamente cuando se ha basado en la diferencia de edad que le lleva Martha Isabel Bolaños para hablar de ella.