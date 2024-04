¿Con el duro de duros? Érika Zapata mostró al hombre que merece toda su admiración en Noticias Caracol

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más queridas de la televisión colombiana, pues desde el primer momento que llegó a ‘Noticias Caracol’ como corresponsal en Medellín sacó a flote no solo su talento frente a la cámara, sino también con su estilo único, espontaneidad y carisma. Aunque su camino no ha sido sencillo, las diversas muestras de cariño han estado más latentes que nunca, sobre todo a través de sus redes sociales, donde el agradecimiento para quienes admiran su trabajo no pasan de largo por parte de la paisa, pero ahora el turno fue para Érika, pues la periodista mostró al hombre que merece toda su admiración en Noticias Caracol.

Más allá de informar sobre los principales hechos que suceden en Medellín, la paisa también ha causado varias risas e incluso diferentes muestras de cariño, como la más reciente en donde una abuelita se encargó de sacarle risas, asegurando que era la mejor periodista de Colombia y por ende, merecía todos los premios gracias su labor.

Por supuesto, el momento se viralizó en las redes sociales, así como el resto de sus publicaciones, y por supuesto, la más reciente tampoco pasó de largo, pues resultó siendo una visita bastante especial. Al parecer, esta llegada habría sido toda una sorpresa para el equipo regional de Medellín, pues Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, habría estado allí.

Aunque las palabras sobraron para este encuentro, Érika Zapata no dudó en compartir una nueva imagen en compañía de su jefe, mostrando la emoción que radica el poder compartir con él. Como era de esperarse, las diversas reacciones por parte de sus fans no se hicieron esperar resaltando: “Firmando aumento”, “Con el jefe, de jefes”, “Se le nota su profesionalismo y como ha evolucionado desde que empezó”, “Hermosa familia, Caracol. Bendiciones.”.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en que Érika saca a relucir el cariño que le tiene a su jefe y por ende, la admiración que siente por él, pues en una de sus publicaciones fijadas a través de su cuenta de Instagram que tuvo lugar para octubre del 2021 compartió otra imagen con Juan Roberto Vargas aprovechando la visita del Director de Noticias Caracol.

Lo cierto es que más allá de su trabajo dentro del noticiero, la paisa ha logrado cumplir su sueño de llegar a la televisión, dejando claro que ha sido la casa que le abrió las puertas y la ha dejado ser sin importar su estilo periodistico que en cierto momento fue criticado en sus anteriores trabajos.