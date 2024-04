Camilo grabó una canción inspirada en una fanática y así reaccionó la joven

Camilo le compartió a sus seguidores un nuevo álbum con tres canciones como parte de un proyecto en su estudio creativo, siendo esta la segunda oportunidad en la que hace este tipo de lanzamiento. Sin embargo, este fue especialmente emotivo para una de sus fanáticas, ya que uno de los temas que grabó el cantante fue inspirado en ella.

El colombiano ha demostrado en más de una oportunidad lo mucho que toma en cuenta a sus fanáticos, interactuando con ellos en sus conciertos y en las redes sociales, compartiendo momentos de su día a día, e incluso componiendo una canción en honor a sus fanáticos alrededor del mundo.

Pero en su último álbum llamado ‘Dos’, el artista le contó a sus seguidores que uno de sus temas titulado ‘Autodiagnóstico’ pudo ver la luz gracias al comentario que le hizo una de sus seguidoras cuando él le estaba pidiendo algunas palabras de inspiración a sus fanáticos a través de una dinámica en las redes sociales.

“El 9 de julio de 2023 subí un post a mi Instagram pidiéndole a ‘la tribu’ que me compartieran cosas que estaban pensando, que estaban sintiendo, para que pudieran servir como semillas creativas o cómo inicios de cosas que pudieran transformarse en árboles grandotes. En mi caso, en canciones”, empezó a narrar el joven en un clip.

Seguidamente, Camilo destacó que hubo un comentario que le llamó la atención y que más adelante serviría para darle vida a un nuevo tema: “tengo dolor de garganta, pero yo sé que es porque necesito sacar mi mensaje y creer en él”.

Y a propósito de esto, el joven se inspiró para darle vida a ‘Autodiagnóstico’: “Ya fui al doctor seis veces / Y me repite que me ve fenomenal / Pero a mí me parece / Ay, que ese doctor es muy poco profesional / Y de eso ya me cansé / Y me autodiagnostiqué / Que tengo un problema muy extraño / Que se llama ‘tú estás lejos y te extraño’ / Que tengo una bacteria muy rara / Que se llama ‘no puedo olvidar tu cara’”.

Así reaccionó la fan de Camilo al ver que se inspiró en ella para hacer una canción

A propósito del lanzamiento de este tema, la chica que escribió el comentario en el que se inspiró Camilo, identificada como Paula Gillanders en Instagram, aprovechó para publicar un video en el que no solo cuenta un poco cómo nació esto, sino también su emoción al saber que formó parte de una canción del colombiano.

A través del clip, Paula no solo dejó saber que estaba muy contenta con el resultado, sino que también aprovechó para invitar a sus seguidores a difundir el video para que Camilo pudiera verlo, y a su vez que ella pudiera conocerlo en persona, todo con el fin de representar a ‘la tribu’.