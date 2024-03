“He perdido días de paz”: Camilo contó por qué no lee los comentarios de sus publicaciones

Camilo abrió su corazón y confesó que desde hace pocas semanas ha optado por no leer todos los comentarios que le hacen los internautas en sus publicaciones, indicando que cierto tipo de mensajes le hacen pasar malos ratos e incluso le hacen perder su paz, contando qué situación en su vida lo llevó a tomar esta decisión.

El artista se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, llenando varios estadios con sus conciertos alrededor del mundo, colaborando con otros cantantes tanto reconocidos como emergentes, además de tener muy buena recepción en sus más recientes lanzamientos musicales.

Pero las cosas no solo marchan bien para él en el ámbito artístico, sino también en lo que respecta a su vida en pareja, ya que hace pocas semanas anunció que se convertiría en papá por segunda vez, compartiendo con sus seguidores que su esposa, Evaluna Montaner, está embarazada nuevamente.

Y en una entrevista, Camilo decidió hablar un poco más al respecto, pero en vez de enfocarse en el aspecto positivo, decidió abordar un tema que le ha quitado la paz: las críticas de los internautas en aspectos privados.

A propósito de que la pareja está esperando a su próximo hijo, Amaranto, el joven sabía que al anunciar esto muchos internautas los criticarían, tanto por el nombre como por otras decisiones.

“Yo ya sabía, yo ya dije: ‘vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios. No los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, porque se llama Amaranto, porque no se llama entonces Amaranto o Amaranta, o porque va a nacer en la casa, porque no la llevan a un hospital, porque no le ponen a Evaluna anestesia’”, contó el cantante en la entrevista.

Camilo aprendió de sus acciones durante el primer embarazo de Evaluna

En el mismo clip, el artista aprovechó para contar que cuando estaban esperando a su primogénita, Índigo, las cosas se tornaron un poco complicadas con sus seguidores, indicando que algunos comentarios le hicieron perder su paz.

“Yo necesito cuidar de mi interioridad mientras pasan estas cosas, porque las veces que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz, y eso no te devuelve nunca, nadie, jamás”, dijo Camilo al respecto.

Finalmente, el colombiano resaltó la importancia de interiorizar ciertas cosas, indicando también que en esta oportunidad está concentrado en sus prioridades y en dejar soltar aquellas cosas que no le suman a su vida.