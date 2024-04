Alejandro Estrada volvió a Caracol para ser parte de una especial producción del canal

Uno de los momentos más impactantes que marcó ‘La Casa de los Famosos’ tanto para los participantes como para los televidentes fue el divorcio en directo de Nataly Umaña y Alejandro Estrada. Este acontecimiento se produjo después de que la actriz entablara una relación amorosa con Miguel Melfi, también participante del reality y cantante panameño.

Tras su salida del programa de VIX y RCN, Nataly Umaña está centrada en reconstruir su vida fuera de los reflectores, dando pasos gradualmente, al igual que Alejandro Estrada, quien ha estado apartado de Nataly y llevando su vida por caminos separados; Alejandro incluso volvió a Caracol, canal en el que se dio a conocer por su papel en ‘Tu Voz Estéreo’ pero en una nueva producción.

Pues el actor, asistió a ‘Sábados Felices’ el programa de humor más longevo de la televisión colombiana, como el jurado que ayudará a elegir al ‘cuentachistes’ del concurso de Caracol, Alejandro le agradeció a todos sus seguidores que estarán acompañándolo en esta transmisión.

Alejandro Estrada reveló con quién está viviendo luego de su divorcio

En una entrevista para la revista 15 minutos, Alejandro reveló detalles de como lleva su proceso de duelo y superación, además de lo que ha estado haciendo estas semanas, pues mientras Alejandro estaba en Cartagena y conviviendo con personas, Nataly Umaña lo está esperando en su casa y al parecer, el actor no quiere verla, por lo que ha estado viviendo con su hijo, que según palabras del protagonista de ‘Tu Voz Estéreo’ llegó desde Francia a acompañar a su padre en este difícil momento.

El actor afirmó que ahora quiere tener una vida cercana con su hijo y que va a viajar un año junto a Tómas para compartir tiempo de calidad juntos: “Mi hijo recientemente vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”