“En el ego”: ‘Culotauro’ le declaró la guerra a Ana Karina Soto tras polémica entrevista

Camilo Díaz, el comediante conocido en las redes sociales como ‘Culotauro’ se convirtió en el séptimo eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia luego que la actriz Nataly Umaña lo nominara tras ser eliminada de la competencia.

Durante la convivencia ‘Culotauro’ impregnó con su humor directo a sus compañeros y con ello aprovechaba de decir algunas verdades. En las semanas que estuvo dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia tuvo mucha cercanía a la actriz Diana Ángel con quien estableció una especie de romance, pero con ciertas limitaciones de respeto.

La relación de ambos fue aplaudida por muchos de los televidentes, así como quienes estuvieron en contra, pero pese a ello los dos participantes establecieron sus puntos y se fueron alejando por el bien de ambos.

Recomendados

Sin embargo, una cosa era lo que pensaban los participantes y otra los televidentes, por lo que las críticas no tardaron en llegar y a su salida de competencia estuvo de invitado en el programa ‘Buen Día Colombia’ en el que la presentadora Ana Karina Soto lo abordó respecto al tema con preguntas que dividieron opiniones.

“¿Cómo tú explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando a Diana?” — Ana Karina Soto

“Me parece que las palabras ‘poco caballeroso’ un poco como señalantes ¿no?” — ‘Culotauro’

Ante esto la presentadora ha publicado hace pocas horas un video en el que narra su postura al respecto agregando que muchas personas le han escrito sobre la situación y que ha recibido el ataque de muchas mujeres, cuando indica que ella defendía a una mujer.

“Hola todos 👋❤️ Uds saben que siempre he hecho mi trabajo con profesionalismo, respeto, amor y argumentos, las entrevistas son espontáneas y las preguntas surgen a partir de lo que hemos visto en el programa @lacasadelosfamososcolombia1 que se trasmite 24/7 en @vix y en @canalrcn Me sorprendió y me entristeció la reacción del invitado a mis preguntas y hacía a mí”, escribió Ana Karina Soto al pie del video.

Seguidamente la respuesta de Culotauro no tardó en llegar en los comentarios y aprovechó de volver a dejar las cosas claras, pero enfatizando que la respuesta del público y que la motivó a hacer el video fue porque le hirieron el ego.

“‘Poco caballeroso’ no me ofendió, creo que a nadie. Pero tu actitud fue extraña hacia algo que aunque veas en @vix @lacasadelosfamososcolombia1 y @canalrcn es difícil dimensionar lo que se vive allí adentro; ¿es un desplante poner límites para no lastimar y salir lastimado? @karylamas con este video me pareció que la respuesta del público por tú actitud te dio en el Ego y se te cayó el argumento; es un buen chiste. ‘¿En qué se parece el argumento de @karylamas en este video a la pierna derecha de @culotauro? Que a medida que avanza, más comienza a cojear’ Igual gracias por seguir lo que hago, que la vida te bendiga. ❤🇨🇴”, le respondió ‘Culotauro’.