“Es mi gran pasión”: Juan Diego Alvira confesó el “sacrificio” que tuvo que hacer para llegar a la televisión

Juan Diego Alvira es un reconocido periodista y presentador de televisión colombiano, quien ha hecho parte de diversos medios de comunicación a lo largo de más de 10 años en medio de su carisma, sencillez y profesionalismo, como lo son ‘Noticias Caracol’, ‘CityTV’ ‘Revista Semana’ y el primero en abrirle las puertas ‘El Espectador’, pero recientemente el tolimense confesó el “sacrificio” que tuvo que hacer para llegar a la televisión.

El comunicador, luego de su sorpresiva salida de Semana, se le midió a cumplir uno de los más grandes sueños que tenía desde que ingresó a la televisión, el de tener su propio programa, ‘Sin Carreta’ del Canal 1 en el que toca temas de interés nacional a partir de un análisis. Asimismo, Alvira ha buscado darse a conocer como creador de contenido a través de sus respectivas redes sociales y recientemente confesó su historia llegando a la televisión colombiana.

Juan Diego inició sus declaraciones asegurando que no fue un camino sencillo, “yo quería hacer televisión, esa era mi gran pasión”, pues según él, actualmente, hay una industria televisiva en caída, recordando su paso por City TV, un canal formador. En sus inicios, el periodista aseguró que sus estos se dieron en el periódico ‘El Espectador’, pero aunque no era su fuerte y no era lo que realmente quería hacer en su carrera terminó escribiendo en la sección de tecnología, pero este se trataba precisamente de uno de los pasos que tenía que dar si buscaba llegar a la televisión y por ende, ser parte de uno de los medios de comunicación más leídos en el país.

Recomendados

“Estaba allí, porque esa solo fue la manera o la forma de lograr obtener mi primer gran contrato en ‘El Espectador’ con el que viaje con el mundo (...) Yo sabía que tenía que entrar al medio para hacer conexiones, eso fue lo que hice y salté después de que la jefe de la sección en la que trabajaba me conectara con el subdirector de noticias de ese momento quien me llevó a City TV y terminé haciendo periodismo los fines de semana”.

Alvira confesó que automáticamente hizo clic con City TV, pues se dio cuenta de que el contar historias y hacer reporteria era a lo que precisamente deseaba dedicarse, aprendiendo los famosos estilos que se manejaran en este medio de comunicación, adaptando cada situación a su estilo: “Esto era un mandamiento de los dioses, hacer reporteria en la calle”.

Aunque esta fue una de las mejores experiencias que vivió el periodista, luego tomó un nuevo rumbo y Noticias Caracol y actualmente sigue enfocado en contar historias ahora desde su propio ángulo.