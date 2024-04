“Te adoro Andy”: Alejandra Giraldo regresó a Noticias Caracol y un periodista le dio toda una sorpresa

Andrés Montoya es una de las figuras más destacadas de Noticias Caracol, pues desde hace algún tiempo es el presentador de la primera emisión del informativo. El paisa inició su camino periodístico figurando como corresponsal en Medellín y luego de la salida de Juan Diego Alvira, además de su indiscutible talento ante las cámaras llegó a ser parte de la sede principal en Bogotá. Actualmente, Andrés Montoya y Alejandra Giraldo son la dupla del noticiero, sin embargo, la paisa por sus vacaciones ha estado ausente, pero durante la regresó a Noticias Caracol y un periodista le dio toda una sorpresa.

Durante más de dos semanas, Alejandra estuvo ausente del informativo, pues a través de sus redes sociales se dejó ver más emocionada que nunca al poder visitar París, Francia, en compañía de su esposo, Alejandro Serrano, con quien disfrutó de diversos espacios, restaurantes y por supuesto, quienes tampoco faltaron por conocer fueron precisamente los caninos que se encontró en el camino a quienes les mostró todo su cariño.

Sin embargo, los días de descanso para la presentadora llegaron a su fin, pues la primera semana de abril regresó a su labor. Cabe resaltar que esta decisión también estuvo influenciada por el difícil momento que atraviesa y tiene que ver con el fallecimiento de su mascota ‘Napito’, a quien consideraba como su hijo y venía enfrentando complejas situaciones de salud.

Por supuesto, su regreso no pasó por alto, en especial por parte de Andrés, pues antes de trabajar juntos compartieron las mismas clases mientras adelantaban su carrera en Comunicación social y periodismo. Ahora, mientras que estaban en comerciales durante la primera transmisión de ‘Noticias Caracol’, la encargada de mostrar el detalle fue Giraldo: “Buenas, buenas deseándoles feliz despertar. Hoy más consentida imposible no estoy acostumbrada a esto. Miren lo que hizo hoy. Me voy a ausentar más seguido”.

En medio de risas, Alejandra Giraldo reiteró que en varias ocasiones era ella quien alimentaba a su compañero, sin embargo, en esta ocasión la situación resultó siendo completamente opuesta, pues la terminó sorprendiendo con varios croissants demostrando su evidente emoción, Montoya estuvo ausente de esta aparición de Giraldo, pues según ella, se encontraba en el baño.

Horas más tarde, el periodista se encargó de compartir la historia de Instagram de la periodista, mostrando así el cariño que se tienen y la complicidad que han logrado construir en estos años de trabajo. Cabe resaltar que Andrés Montoya también estuvo ausente algunos días de Noticias Caracol con el fin de compartir con su pequeño Pedro, su hijo que vive en Medellín.