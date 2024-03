”Me sentía bichota”, Sara Uribe compartió su drástico cambio físico y se llenó de halagos

Si alguien ha sabido reinventarse y demostrar que las críticas no la derrotan sino que la hacen más fuertes es Sara Uribe, la modelo y empresaria que se dio a conocer tras consolidarse como la ganadora del reality show de talento actoral, ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, donde no solo causó polémica, sino que consolidó una base de seguidores que desde entonces la apoyan en cada momento de su carrera y le aplauden las veces que se ha levantado y ha demostrado con hechos que solo ella puede ser cada día, su mejor versión, por lo que luego de las críticas por su físico con unos kilos de más, demostró cuánto ha cambiado en un año.

Y es que Sara, luego de su fallida relación sentimental con el exjugador de fútbol, Fredy Guarín con quien tuvo a su hijo Jacobo, enfrentó varios problemas emocionales que la llevaron a tomar malas decisiones e incluso le afectaron la manera en la que se sentía y como se proyectaba a los demás. Se descuidó, pero al mismo tiempo, con ayuda, entendió que ella siempre será prioridad, enfrentó las críticas y ahora demuestra que está más firme que nunca.

Sara Uribe reveló su cambio físico en el último año

Por medio de sus historias de Instagram, la modelo compartió con sus seguidores cómo luce actualmente, versus cómo se veía en el 2023, donde recibió tanto hate por su peso, pero a pesar de ello, nunca estuvo inconforme con como se veía.

“Así estaba a comienzos del año pasado. Les soy honesta: yo me sentía bichota, pero sabía que debía mejorar mis hábitos que estaban mal: comía a deshoras y emocionalmente no estaba tan bien tampoco. A finales de 2023 me propuse cambiar por salud”, comentó Uribe a sus fans mientras dejaba ver con fotos vestida de negro su asombroso cambio físico.