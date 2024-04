¿Le consiguió reemplazo a Nataly Umaña? Alejandro Estrada reveló que ya está viviendo con otra persona

Una de las mayores sorpresas que ha dejado ‘La Casa de los Famosos’ para los participantes y televidentes fue el divorcio en vivo de Nataly Umaña y Alejandro Estrada luego de que la actriz iniciara un amorío con Miguel Melfi, cantante panameño que también es participante del reality. Nataly Umaña ya se despidió del concurso de VIX y RCN, ahora está intentando retomar su vida paso a paso lejos de las cámaras, al igual que Alejandro Estrada, que ha estado alejado de Nataly y viviendo su vida.

El actor ha buscado formas de distraerse y demostrar que tiene una nueva vida lejos de Nataly, además de que está sanando, para divorciarse de la mejor manera y continuar con un capítulo de su vida concentrado en sus negocios y otros proyectos; sin embargo, Alejandro Estrada ya está viviendo con otra persona y todo parece indicar que le está ayudando a superar su ‘tusa’, dándole amor y la compañía que tanto necesita.

En una entrevista para la revista 15 minutos, Alejandro reveló detalles de como lleva su proceso de duelo y superación, además de lo que ha estado haciendo estas semanas, pues mientras Alejandro estaba en Cartagena y conviviendo con personas, Nataly Umaña lo está esperando en su casa y al parecer, el actor no quiere verla, por lo que ha estado viviendo con su hijo, que según palabras del protagonista de ‘Tu Voz Estéreo’ llegó desde Francia a acompañar a su padre en este difícil momento.

El actor afirmó que ahora quiere tener una vida cercana con su hijo y que va a viajar un año junto a Tómas para compartir tiempo de calidad juntos: “Mi hijo recientemente vino a acompañarme durante 15 días debido a toda esta situación, fue lo máximo estar a su lado. Nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, es más, ahora tuvimos una conversación de hombre a hombre en donde me dio su opinión, me aconsejó y me apoyó incondicionalmente”