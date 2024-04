‘La Casa de los Famosos’ anuncia devastadora noticia para los participantes

Durante la jornada de convivencia de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia llegó el sobre por parte de ‘El Jefe’ en el que da las instrucciones del día, y específicamente sobre lo que sería la prueba del líder.

Sin embargo, en el sobre llegaron dos noticias la primera es que el actor Julián Trujillo para directamente a la placa de nominados y acompaña a Martha Isabel Bolaños por haberse movido durante el “congelados” reciente de la gala de eliminación que fue protagonizado por la hermana de la exreina de belleza y modelo Isabella Santiago.

“Julián, ayer te moviste en la actividad de congelados por segunda vez. Por eso, a partir de este momento estás nominado. Eso quiere decir que no podrás jugar en la prueba de liderazgo al igual que Martha e Isabella” — Isabella Santiago

Pero con ello legó la segunda la cual dejó a muchos con la boca abierta al tratarse de la cantidad de eliminados que saldrán el próximo domingo 7 de abril en la gala central, pues ya no se tratará de uno solo.

Recomendados

¡Ah! Lo olvidaba, esta semana dos de ustedes, de nosotros, serán eliminados” — Isabella Santiago

Pese a la conmoción se llevó tiempo más tarde la prueba del líder de la semana que recayó sobre el actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, quien no solo tendrá que llevar las riendas de las actividades esta semana, sino nominar a dos de sus compañeros en el “Cara a Cara” y salvar a uno de los presentes en la placa de nominados.

La noticia llega en un punto álgido de la competencia, pues los participantes todavía desconocen lo que prepara RCN y la producción de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia en ingresar a ocho participantes de los cuales el público votará para escoger a solo cuatro para ser insertados en el programa.

Las reacciones de los televidentes ante la noticia no tardaron en llegar, pues tras la publicación del clip en las redes sociales opinaron al respecto. “No me parece que eliminen 2 famosos que han luchado para seguir en la competencia, solo para que entren nuevos integrantes. No me parece” y “Porqué dos eliminados sí solo van ingresar 4 además el reemplazo de Sebastián nunca llego 😒”, son solo algunas de las reacciones que destacan.