La Casa de los Famosos: Sebastián Tamayo y Miguel Melfi comparten un pasado que les daría ventaja en el show

‘La Casa de los Famosos’ Colombia podría reunir a dos personajes que comparten una buena amistad: Miguel Melfi y Sebastián Tamayo. Y es que el par ha demostrado en más de una oportunidad el apoyo que se brindan en la distancia, algo que algunos internautas especulan que pueda ser una peligrosa desventaja para el resto de los participantes.

La producción de RCN le dio un giro al programa al anunciar que entrarán cuatro nuevos personajes a la casa/estudio, los cuales saldrán de un grupo de ocho figuras del mundo del espectáculo, quienes actualmente residen en una anexo alejado del escenario principal.

De momento, el público ya votó por su primer miembro favorito, siendo este Juan Camilo Pulgarín quien ya se reunió con el grupo original. Sin embargo, Nanis Ochoa, Sebastián Tamayo, Diosa Paz, Miguel Bueno, Thania Valencia, Sebastián González y Catherine Mira aún tienen una oportunidad de poder extender su tiempo en pantalla si consiguen los votos de los televidentes.

Y si bien este nuevo grupo tiene una gran ventaja al conocer cómo se ha desarrollado este reality show durante sus primeras semanas, uno de estos miembros podría tener algo de ayuda extra si consigue entrar a La Casa de los Famosos junto a los demás participantes.

Y es que Sebastián Tamayo y Miguel Melfi comparten un pasado, ya que en 2021 ambos estuvieron compitiendo en el reality show ‘El Poder del Amor’, algo que les dejó una buena camaradería a pesar de que protagonizaron algunos momentos tensos. Esto queda evidenciado en diferentes videos en los que ambos han coincidido y no han dudado en mostrar la buena química entre ellos.

Además, también se han enviado varios mensajes de apoyo al momento de empezar diferentes proyectos, dejando claro que se llevan bastante bien.

Y de acuerdo con los comentarios de algunos internautas que conocen el pasado de este par, intuyen que Tamayo podría tener una ventaja considerable sobre el resto de los nuevos integrantes, ya que Melfi no solo podría ponerlo al tanto de lo que sucede en la casa, sino que también podría armar una alianza con él.

¿Sebastián Tamayo tiene oportunidad de entrar a La Casa de los Famosos?

De acuerdo con algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales, el colombiano ha tenido algunos problemas para simpatizar entre los televidentes de La Casa de los Famosos, con muchos internautas asegurando que es una persona “prepotente” y conflictiva que podría hacer menos armónico el ambiente dentro del reality, lo que reduce las posibilidades de recibir votos.

“Ay no que Sebastián no entre! Actúa como un pelado siempre”, “A nadie le importa Sebastián Tamayo 😂😂”, “Ese señor Sebastián Tamayo es un insoportable, crea conflictos para hacerse la víctima después” y “Tamayo es insoportable, prepotente a más no poder, ojalá que no entre” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.