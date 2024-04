Una de las posibles nuevas integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ tiene Only Fans, ¿de quién se trata?

Ocho nuevos famosos llegaron a la casa alterna de ‘La Casa de los Famosos’ para poder ganarse un cupo y entrar oficialmente a la competencia por los $400.000.000 millones de pesos colombianos. Ocho famosos están dispuestos a enfrentarse a la gran turbilencia que puede llegar a ser el convivir 24 horas del día y alejados del exterior, sumado a lo complicado que puede llegar a ser lidiar con los diferentes famosos.

Una de las posibles nuevas integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ tiene Only Fans

De los ocho famosos candidatos que se están enfrentando para entrar a la casa. Una de ellas es Elodia Porras. La actriz y presentadora barranquillera se une al selecto grupo de talentosos que ingresan a la competencia. Con 51 años de edad y oriunda de la ciudad de Barranquilla, Porras cautivará a la audiencia con su carisma y versatilidad. Elodia tuvo una estrecha amistad con Diana y Martha, pero desafortunadamente la abandonaron cuando más lo necesitaba. Pero los inernautas notaron que la actriz cuenta con perfil en Only Fans debido a una de sus historias destacadas en su perfil de Instagram.

Elodia, quien en sus redes sociales se hace llamar Diosa Paz, ha mostrado lo poco que le importan las opiniones de la sociedad en canto a comportamiento o apariencia fisica para su edad, y por ende, su decisión de estar presente en esta plataforma y generar contenido para adultos. En una de sus comentarios fue “Mis vecinas se me tiran mi mejor evento y pensé resentárselos desde Onlyfans, pero quise cuidar mi mensaje con ustedes, como si oNly me quitara mi dignidad”.

Por ahora, queda esperar si los colombianos le dan la oportunidad a la presentadora de ser la nueva integrante de ‘La Casa de los Famosos’.