Hermana de Sandra Muñoz dio detalles de la expareja de la actriz, ¿la maltrataba?

La actriz y modelo Sandra Muñoz, quien hace parte de las celebridades que se encuentran actualmente en ‘La Casa de los Famosos’, ha llamado la atención de sus seguidores por su misteriosa vida privada, ya que en entrevistas ha dejado saber que sus exparejas han sido personajes vinculados con el narcotráfico y antes de ingresar al reality show, habría regresado con un exnovio, pero tras el encierro, terminó sintiendo cosas por el paisa, Juan David. Es por ello que su hermana dio más detalles de la última pareja de Muñoz.

En ‘Buen Día Colombia’, Marcela Muñoz hablo un poco más sobre el exesposo de Sandra, puesto que dejó saber que la intriga de muchos se debe a que la modelo nunca lo hizo público en redes sociales, puesto que temía que las cosas no funcionaran, ya que sus relaciones pasadas tampoco habían progresado.

Marcela, quien es también modelo, pero su fuerte es su rol como cantante, indicó que el misterioso hombre no compartía con los familiares de Muñoz debido a una relación poco sana, tanto, que el exesposo de Sandra logró que ella se alejara de sus seres queridos para tener mayor control sobre ella.

“Era una relación un poco complicada, un poco tormentosa, manipuladora, con un poco de maltrato psicológico y esas cosas, por eso yo entiendo las actitudes y las afectaciones que mi hermana ha tenido dentro de la casa”, explicó Marcela, argumentando el por qué de la reacción de Sandra a las actitudes de Juan David.

Sobre la relación que había iniciado de nuevo antes del reality, la hermana de la participante indicó que su hermana y su pareja habían llegado a un acuerdo, por lo que lo que ella estaba haciendo con Juan en la Casa, no se tipifica como infidelidad, teniendo en cuenta que ella ya lleva más de 60 días en el programa.

“Ella volvió con su pareja dos semanas antes del programa, pero no estaban bajo el mismo techo, solo volvieron a hablar y ella no iba a dejar de ingresar a ‘La casa de los famosos’ por volver a la relación. Si no salía en 20 días ya se daba todo por terminado todo”, acotó Marcela.