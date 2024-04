“No sería capaz”: Alejandro Estrada habló de divorcio con Nataly Umaña; no le perdonaría la infidelidad

Una de las personalidades más famosas actualmente en la industria del entretenimiento es Alejandro Estrada, un empresario y actor, recordado por su participación en ‘Tu voz estéreo’ de Caracol Televisión. En los últimos años ha estado enfocado en su negocio de gafas junto a su esposa, Nataly Umaña con quien lleva 12 años de matrimonio. Sin embargo, todo indicaría que esta unión llegó a su fin, luego de que Umaña le fuera infiel a Alejandro durante su paso por ‘La casa de los famosos’. Aunque han pasado algunas semanas luego de su eliminación del ‘reality’ de RCN, recientemente Estrada confesó

El actor es la más reciente portada de la revista ‘15 minutos’, en la que además de llevarse varios halagos por su atractivo en medio de la sesión de fotos, también habló de su actual situación amorosa, dejando claro que no ha sido para nada sencillo, pero sabe lo que quiere en este momento, en donde el dolor por lo ocurrido públicamente no podrá borrarse.

Una de las primeras declaraciones que le dio a la mencionada revista tiene que ver con que ahora desea alejarse completamente con quien compartió durante 12 años, proyectos, momentos y fue su mejor compañía. Estas declaraciones dificultan un poco el hecho de poder darle una segunda oportunidad a Nataly como se especulaba, teniendo en cuenta que hasta el momento, el actor se encuentra en negativa a esta idea, pues , según él, todavía hay muchas cosas que se deben sanar y la herida tras lo ocurrido con Melfi en ‘La casa de los famosos’ está más latente que nunca.

“No sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar”, aseguró Alejandro Estrada.

Aunque varios de los televidentes e incluso algunas figuras que han hecho parte de diversas producciones en algunas ocasiones reiteraron que todo se trataría de una estrategia tanto de Nataly como de Alejandro e incluso que la pareja llegó a un consenso antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’, aunque se desconoce el tipo de trato, Martha Isabel Bolaños también se refirió al tema durante la transmisión del ‘reality’.

Pero, con las declaraciones de Estrada son varias las dudas con respecto a si esta serie de situaciones que han dado de qué hablar desde hace varias semanas son reales o no, pues también habló de un posible divorcio, con el fin de darle punto final a una etapa de su vida: “Debemos definir quién se va a quedar con nuestras mascotas, un perro y dos gatas, lo que sí tengo claro es que no quiero discutir por nada. Espero cerrar el ciclo con ella y, si me preguntas, sí me quiero separar legalmente porque creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer”.

Por lo pronto, Nataly sigue enfocada en aprovechar los momentos que vive en su “nueva realidad”, pues ha estado muy activa en sus redes sociales, mostrando sus exigentes rutinas de ejercicio y por ende, cuanta falta le hicieron sus mascotas.