“Me pareció tenebroso”: Dayana Jaimes rechazó debut musical de hijo de Martín Elías, en Coveñas

El pasado sábado 30 de marzo, Martín Elías Jr., hijo del recordado cantante Martín Elías Díaz, hizo su debut como intérprete de música vallenata en Coveñas, pero a Dayana Jaimes, la viuda del artista no le gustó el homenaje a su fallecido esposo. Este lugar, donde su padre ofreció su último concierto antes de fallecer en un trágico accidente de tránsito en 2017, marcó el inicio de una nueva etapa en la dinastía Díaz.

Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías Díaz, expresó su sorpresa al ver la imagen, comentando que le provocó una profunda emoción y que le puso los pelos de punta ver a ‘Martincito’ recrear ese momento tan doloroso para ella y su familia.

Dayana Jaimes rechazó debut musical de hijo de Martín Elías, en Coveñas

“Casi me da algo cuando la vi… Y no se trata del tema musical porque Martincito llegará lejos por su disciplina y porque lo lleva en la sangre, pero recrear esta imagen de un día tan triste y doloroso para todos me dejó con pelos de punta”, escribió Jaimes en su cuenta de X.

Agregó: “No me he tomado ni el trabajo de ver ninguno de los videos de Martincito cantando porque cuando vi esta imagen me pareció tenebroso y me asombré demasiado, por su físico con su papá y también por querer recrear un momento tan triste y difícil que aún sigue intacto en mi mente”.

Las palabras de Dayana Jaimes generaron diversas reacciones entre los seguidores del joven. Algunos consideraron que revivir el dolor por la muerte de Martín Elías para ganar notoriedad era inapropiado, mientras que otros respaldaron su opinión y entendieron el impacto emocional que esto podía tener en ella.

Martín Elías Jr. anunció durante el concierto en Coveñas, Sucre, el comienzo de una nueva era del ‘Martinismo’, contando con el apoyo de sus familiares, especialmente de su tío Elder Dayán Díaz, quien tuvo el honor de presentarlo ante el público en este importante evento.

“A muchos les molesta cuando salgo a opinar algo de Martin QEPD cuando estoy en todo mi derecho de hacerlo. Para mí ver esta imagen fue recordar aquel día triste para una Colombia que lo vio cantar y también para su familia, especialmente para mi”, finalizó Dayana Jaimes.

El apoyo de los seguidores del legado de Martín Elías no se hizo esperar. Muchos consideran que se está escribiendo una nueva página en la historia de la familia. Además, ha llamado la atención el notable parecido físico del joven con su padre, especialmente en una fotografía en la que viste de manera similar y saluda a sus seguidores de la misma forma que lo hacía ‘El Terremoto’ en sus presentaciones, siendo esa su última aparición en público. También, el joven intérprete ha recibido críticas porque muchos consideran que está muy joven para dedicarse a música a sus 15 años.

Lo siento pero a mí esta vaina me parece muy turbia https://t.co/61f25673eY — Ena Lucia Cabrales (@EnaLCabrales) April 1, 2024