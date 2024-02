“Sobreviví a todas las palizas”: Dayana Jaimes se sinceró sobre su pasado

Dayana Jaimes por medio de sus rede sociales cautiva a sus seguidores quienes siguen de cerca su vida, sus consejos y en especial para apoyarla en cada post en el que se refiere al cantante fallecido Martín Elías.

Sin embargo, hace poco, por medio de su red social Instagram Dayana Jaimes ha expuesto a conocimiento público una situación que atravesó durante su niñez, y que bien pudiera ser una experiencia de muchos colombianos en esa etapa.

“Hola. Soy Dayana y sobreviví a todas las palizas que me dio mi mamá para aprenderme las tablas y al final no me las aprendí. Gracias”, escribió Dayana Jaimes sobre un video en el que aparece arreglándose el cabello mientras suena de fondo un pequeño extracto del tema ‘Found’ que se desprende de la película de Netflix ‘La Sociedad de la Nieve’.

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues en los comentarios la comunidad digital confesó haber atravesado por una situación similar en su niñez, por lo que se confesaron en el post de Dayana Jaimes, así como algunas bromas al respecto.

“Ahora la prensa vallenata: viuda de Martín no sabe multiplicar 😂 😂 😂 😂 😂”, “me pasó exactamente lo mismo, creo que entre palo y palo más se me olvidaban”, “No yo 😂 🤣 🤣 🤣 🤣 lo único que sé contar es plata ja ja ja ja ja ja ja”, creo que tenía memoria a corto plazo, solo lo sabía cuándo me lo preguntaban y después ni mu 😂 😂😂 😂 😂 😂 😂 😂” y “Me las aprendía mientras me amenazaban, ya después se me olvidaba todo 😂 🤣”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Dayana Jaimes.