“Tu papá está destrozado”: Ana María Trujillo confirmó la muerte de uno de los integrantes de su familia

Ana María Trujillo es un reconocida actriz, modelo y diseñadora, recordada por su participación en producciones como ‘Pedro el escamoso’, ‘La quiero a morir’ y ‘Yo no te pido la luna’. Aunque desde hace varios años decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia junto a su esposo José Francisco Arata, presidente de una famosa petrolera y ahora la cartagenera regresó a Colombia con el fin de ser parte de la segunda temporada de la icónica producción de ‘Pedro el escamoso’ de Caracol Televisión. Aunque Trujillo está más emocionada que nunca por sus nuevos proyectos hoy confirmó la muerte de uno de los integrantes de su familia.

¿Qué le pasó a Ana María Trujillo?

Recientemente la actriz utilizó su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores el dolor que enfrenta y cómo esta situación se dio de repente. Se trata de Kimberly Arata, hija de su pareja, José Francisco Arata. En medio de la sentida publicación, Trujillo aseguró que era la primera vez que se sentí paralizada y sin palabras ante de su fallecimiento, pues el dolor resulta ser insoportable, tanto así que en las últimas horas no ha tenido tiempo para pensar muchas cosas, reiterando que su esposo también se encuentra destrozado con esta lamentable noticia de su deceso.

“Creo que es la primera vez en mi vida que me siento paralizada, sin palabras.Me encuentro sumergida en un dolor insoportable que no me deja pensar.Tengo tanto por decirte Kim, hay tanto que agradecer y es tan difícil entender tu partida.Pero tengo que comenzar por agradecerte. Me acogiste es tu familia con los brazos abiertos desde el día uno.Te ame como a una hija. Fuiste amiga y hermana de las mías y una nieta más para mis papás”, fueron algunas de las declaraciones de Ana María Trujillo.

Asimismo, la cartagenera quiso sacar a flote algunas de las principales cualidades con las que contaba Kimmy como solía llamarla asegurando que su corazón era tan puro que no conocía el odio y nunca le hizo daño a nadie. La partida de la joven, según Trujillo, deja un gran vacío para la familia que nunca podrá borrarse de sus vidas: “Este mundo jamás será lo mismo sin ti. Hoy quiero que sepas que te amaré toda la vida, todos los años, las noches y los días”.

El mensaje de la actriz estuvo acompañado de una serie de imágenes de la joven y los diversos momentos que lograron compartir con el paso de los años. Por supuesto, las muestras de cariño y de apoyo para la familia no se han hecho esperar debido al duro momento que enfrentan, deseando paz para la familia y un descanso para la joven. Hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento a tan corta edad.