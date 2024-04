¿Se va de ‘La Casa de los Famosos’? ‘La Segura’ preocupó a sus fans por su cuadro de salud

‘La Segura’ dejó preocupados a sus seguidores después de que manifestara que estaba empezando a sentir fuertes dolores a propósito de varias complicaciones de salud por las que ha atravesado con anterioridad. Y es que hasta sus propios compañeros dentro de ‘La Casa de los Famosos’ pudieron notar que la influencer no estaba atravesando por un buen momento.

La creadora de contenido ha generado opiniones divididas por su participación dentro de este reality show, con muchos televidentes simpatizando con el buen humor que le pone a las situaciones cotidianas que viven los participantes, pero también criticando varias de sus acciones, indicando que muchas de ellas son cuestionables como las burlas hacia otros compañeros.

Pero a pesar de las críticas, de momento se perfila como una de las favoritas a llevarse el premio de este programa. con muchos usuarios de las redes sociales asegurando que tiene lo necesario para llegar a la final.

Sin embargo, los planes de La Segura podría verse obstaculizados por una serie de dolencias que ha estado presentando prácticamente desde que ingresó a La Casa de los Famosos, algo que Omar Murillo no pudo evitar notar, ya que la vio caminando con algunas complicaciones.

A propósito de esto, la creadora de contenido reveló que desde hace algunos días está experimentando algunas dolencias, indicando que está asustada porque la situación puede escalar y tornarse menos tolerable.

“Yo me hago unos bloqueos en Estados Unidos, que solo me los hacen allá, como para adormecer el dolor y me dura como dos meses, a veces un mes, a veces tres meses. Y ya llevo dos meses acá y tengo miedo porque ya llevó por ahí como cuatro días, cada vez peor con el dolor”, le contó la joven a Murillo, indicando que no hay que puedan hacer dentro de la casa para ayudarla con su molestia.

La Segura puso en duda su permanencia dentro de La Casa de los Famosos

En un post publicado en el perfil de Instagram del programa, varios seguidores de La Segura aprovecharon la sección de comentarios para manifestar su pesar por la complicada situación que está experimentando actualmente, con muchos de ellos asustados e incluso dudando si debería permanecer en el reality.

“Por salud ella debería salir”, “Dios la cuide y proteja siempre, que pueda encontrar sanidad y pronta recuperación para que logre cumplir su propósito en el reality”, “Mami cómo así? No se me vaya a ir porque usted va a ganar, me oyó? Mejórese”, “Ay no, que no le pase nada a la segu o a Karen, yo las amo” y “Creo que lo mejor para la segura es que salga y descanse en su casa” son algunos de los mensajes de preocupación que se pueden leer en el post de La Casa de los Famosos.