Así se burlan en redes de Karen y ‘La Segura’ al ver que Julián Trujillo fue el más votado

Durante el último capítulo de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones ya que el que posicionamiento y conocer el nombre de quien se convertiría en el sexto participante en ser eliminado de la competencia era la orden del día.

Durante el posicionamiento, que debía ser en contra y no a favor —ya que de hacerlo se tomarían medidas— el actor Julián Trujillo fue el que más tuvo participantes en contra, lo que derivaría en que sería él el eliminado por ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, pero el público no pensaba igual. La creadora de contenido digital Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, fue una de las primeras en posicionarse ante el actor.

“Julián, en un principio cuando te conocí traté de ser solidaría, empatía. Lo hice de corazón. Tú como estrategia no me funcionas, de mi equipo no eres. Lo intenté muchas veces y de hecho recuerdo mucho que en la última nominación le dijiste a Karen que ella y yo esperábamos demasiado de ti, y tienes toda la razón. Y como no tienes nada más que dar, por eso quiero que te vayas” — ‘La Segura’

La Segura encara a Julián y le manifiesta su desacuerdo. #LaCasaDeLosFamososCol 😱 pic.twitter.com/0uXmMAFIp3 — Canal RCN (@CanalRCN) March 25, 2024

“Julián Trujillo quiero que te vayas de la casa porque lo que hiciste esta semana me parece bajo, que le dijeras a Diana Ángel y te aprovecharas de que ella estuviese vulnerable, para decirle que nosotras estábamos manipulando la situación para hacerla quedar mal. Me quedé sin palabras, de verdad que nivel de manipulación” — Karen Sevillano

Momentos más tarde al conocer la salida de Sebastián Gutiérrez por recomendación del departamento psicológico las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo les preguntaron a quienes les gustaría salvar y eliminar. De nuevo las creadoras de contenido digital mencionaron al actor.

Seguidamente Cristina Hurtado empezó a revelar las cifras obtenidas durante la votación siendo el mayo puntaje 43.71 %; el segundo 32,63 %; el tercero 12,53 % y el último 11,10 %. El panameño Miguel Melfi sonreía al creer que era el más votado, pero Colombia, Panamá y Latinoamérica decidieron que sería Julián Trujillo quien se quedaría con el mayor puntaje y de segundo Kevin Fuentes, más conocido como ‘Pantera’, con el segundo lugar.

Jajajaj Melfi confiado en que iba a tener el mayor porcentaje de vitacion.. jajaja Payaso... Está semana si quedas en la placa te sacamos. #LaCasaDeLosFamosos #LaCasaDeLosFamososCol 🇨🇴 #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/k7TAtRWkPz — Rafael Arias (@Rafarias97) March 25, 2024

Las reacciones por la cara de Karen y ‘La Segura’ al ver a Julián entrar

Los demás participantes estaban en la puerta esperando a que entraran sus compañeros, Karen Sevillano y ‘La Segura’ eran dos de ellas, hasta que vieron al actor Julián Trujillo entrar con la maleta, lo que las desmoronó y no lo disimularon. Los televidentes no dejaron pasar por alto la reacción de ambas creadoras de contenido por lo que no dudaron en pronunciarse al respecto por medio de las redes sociales.

Karen y la segura Generan efecto teflon a quien se la monten, Ahora como se la montaron a Julian para eliminarlo Nosotros los Televidentes de aposta lo salvamos y con mayoría única 🤣🤣🤣 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCo @CanalRCN pic.twitter.com/CAZTc8gfuw — 💼🎩 Ó𝑴𝑨𝑹 𝑪𝑶𝑳𝑴𝑬𝑵𝑨𝑹𝑬𝑺 𝑻𝑹𝑼𝑱𝑰𝑳𝑳𝑶 (@LawyerOCT) March 25, 2024

las caras de karen y la segura cuando entró julián de primero después de que juraban que el eliminado era él fue simplemente ARTE #LaCasaDeLosFamososCol



pic.twitter.com/tJNVhYqrn4 — val (@itmyol) March 25, 2024

La Satisfacción de este video me da mil años de vida #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/NX1e329JCh — SSR (@S59248Siza) March 25, 2024

Con ustedes el AMO y SEÑOR de la casa de los famosos Colombia!!#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/POAQCZnYUs — Xavier Estupiñán (@Xavier1986b) March 25, 2024

La Segura dizque llorando por Sebastián pero la verdad es que llora de impotencia de saber que Julián es el más votado! Eso te pasa por cagar más arriba del culo 🤣 ajshsjahajhsjahajshajshajshaa #LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/U51UvKH5mO — 𝓜𝓾𝓳𝓮𝓻 𝓜𝓪𝓻𝓬𝓲𝓪𝓷𝓪🛸 (@Yulzanderson) March 25, 2024

Imágenes inéditas de la segura en el cuarto infierno luego de ver que Julian fue el más votado #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/VMaZtUwgPR — 🏹 (@saimonsavi) March 25, 2024