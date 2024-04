“Yo fui real”: ‘Culotauro’ no se quedó callado y le respondió los reclamos a Ana Karina Soto

‘La Casa de los Famosos’ ha retado a diferentes personajes de la farándula colombiana a convivir dentro de este set del reality, uno de los personajes más reconocidos de este concurso es ‘Culotauro’ un comediante de la ciudad de Bogotá que ganó reconocimiento por su participación en ‘Con ánimo de ofender’, un contenido creado por varios comediantes que se hizo conocido por medio de redes sociales.

Tras su salida, ‘Culotauro’ asistió a ‘Buen día, Colombia’, el programa matutino de RCN para hablar de lo que fue su paso por el concurso, y en ese momento, Ana Karina Soto le reclamó por algunas de las actitudes que tuvo con Diana Ángel, con quién tuvo un romance dentro de ‘La Casa de los Famosos’. Ana Karina, le dijo a Camilo que varias de sus actitudes hirieron a la actriz y que por estas razones se dio el término de su relación, “Está la imagen donde le corriste la cara, la imagen donde Diana te hizo un postre que tú le dejaste tirado, ¿Cómo tú explicas esos comportamientos poco caballerosos frente a Diana, si supuestamente estás cuidando a Diana?”, afirmó la presentadora.

A esto, Culotauro afirmó que dentro de la trasmisión de VIX se podía ver como era su relación real con Diana, y que ambos fueron consecuentes con lo que sentía y que eligió terminar su relación para que el tiempo y el contexto de ‘La Casa de los Famosos’ no dañaran el vínculo real que sentían con el otro. Aunque sus palabras no fueron muy tomadas en cuenta por Ana Karina Soto, el humorista hizo una publicación por medio de redes sociales para decir que elegía ser real y no usar sus sentimientos para crear una fachada dentro del concurso y dejó ver que aunque consideraba que las preguntas de Ana Karina no eran acertadas, respondió como sus seguidores esperaba.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, si usted tiene la suscripción podrá votar más veces por su participante favorito, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.