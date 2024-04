Entre risas, Nataly Umaña reaccionó a la salida de Culotauro

‘La Casa de los Famosos’’ dejó a Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’ por fuera de la competencia tras la jornada de eliminación del pasado 31 de marzo, por lo que las emociones dentro y fuera de la casa estudio no se hicieron esperar, tanto, que incluso en ‘El Aftershow’ presentado por Roberto Velásquez y Lina Tejeiro en ViX, el comediante conoció que una de sus excompañeras piensan de él y desde la humildad dejó claro que no hay resentimientos.

Y es que Nataly Umaña no deja de dar de qué hablar a pesar de que su romance con el panameño, Miguel Melfi terminó tras su salida. Tal parece que la polémica fue parte de su juego y en medio de la realidad que viven en el encierro, la actriz dejó saber la noche que salió que nominaba a Culotauro porque lo consideraba “el cáncer del programa” y “como todo cáncer debe salir”, mencionó en su momento en RCN.

Culotauro le respondió a Nataly Umaña

Ahora que el comediante está fuera del reality show, Lina Tejeiro no perdió oportunidad para consultarle qué opinaba sobre el comentario que Umaña hizo en su momento en su contra, ya que ellos en la casa no tienen noción alguna de lo que pasa por fuera del concurso en el que no tienen contacto con los medios de comunicación, ni tecnología.

Recomendados

Luego del comentario que Lina hizo saber a Camilo, el exromance de Diana Ángel con su particular forma de ser y su sonrisa, no tardó en responderle a Nataly: “El cáncer también sale, también se cura”, “Nataly, perdón a eso, perdóname, yo no tengo nada contra ti”, dijo Díaz.

Nataly Umaña reaccionó a la salida de Culotauro

Desde su casa, ya no como participante sino como televidente, Nataly dejó claro que se arrepiente de varias cosas, desde el hecho de haber realizado las cosas de la manera en las que las hizo para perder su matrimonio de 12 años con Alejandro Estrada, el hate que ha recibido, el daño que ha sufrido su mamá por los comentarios que le hacen, e incluso las palabras que dio sobre Culotauro.

Con el televisor prendido, usó sus historias de Instagram para compartir su reacción en directo tras la más reciente eliminación y lo que Culotauro tenía que decir sobre su mal comentario.

“Bueno, aquí ya viéndolo desde la risa”, dijo Umaña, aceptando que ella tampoco tiene nada en contra del comediante, por lo que añadió: “Es que aquí a fuera uno ve todo distinto”.