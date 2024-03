“Una debilidad”: Julián Arango, ‘Evaristo’ en ‘Rigo’ se sinceró sobre propuestas para cambiar su aspecto físico

Julián Arango El diseñador destruyó el look de Evaristo Rendón. / Foto: Instagram

Julián Arango es uno de los actores colombianos, cuyos personajes a pesar del pasar de los años nunca pierden vigencia y son recordados por multitudes, y sin duda alguna su interpretación como ‘Evaristo’ en ‘Rigo’ de RCN, estará cobijada bajo esta distinción. Pero este carácter no solo recae por sus habilidades dramatúrgicas, a esto se le suma que su distinguido aspecto le da un plus a sus apariciones, físico que según reveló le han intentado cambiar algunos especialistas en el tema.

En entrevista para el programa ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, Arango reveló algunos detalles de su vida privada, dentro de los que se encuentra algo que, según sus palabras, pasa constantemente en los sets de grabación. Se trata de las propuestas de compañeros y algunos especialistas de intervenir su corporalidad, bien sea de manera quirúrgica o sometiéndose a algún tipo de tratamiento, a lo que siempre ha contestado con un no rotundo:

“No le dedico tiempo a aplicarme la ‘cremita’. (...) Me han dicho quítese, póngase (...) Uno como actor tiene una debilidad muy grande porque le hablan mucho al oído acerca del físico; a uno le venden y le ofrecen cremas y tratamientos, blanqueamientos en los dientes y toda clase de blanqueamientos”, expresó Julián, quien dio de qué hablar semanas atrás luego de burlarse de su hermano Beto Arango, por ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’.

Adicionalmente, el bogotano dio a conocer que hay unos aspectos de la fama que le saben a ‘cacho’ y que, a pesar de esto, ha sabido lidiar, ya que entiende que el aparecer en las pantallas se convierte en un acto de complicidad entre artista y televidente: “Cuando estoy con mi familia comiendo y me piden una foto. (...) Es una cosa de derecho, porque yo no me le meto a nadie al cuarto”, argumentó al respecto.