Exparticipante del Desafío mostró el antes y después de su embarazo: “No me arrepiento”

La ibaguereña Paola Solano, quien se coronó como la vencedora en la edición del Desafío 2021, ha respondido valientemente a las críticas sobre su apariencia física después de su embarazo, destacando su orgullo como esposa y madre.

Como fisicoculturista y apasionada del crossfit, Paola ha dedicado años al entrenamiento en el gimnasio, logrando un cuerpo bien definido y envidiable desde sus 20 años. A lo largo de su trayectoria, compartió múltiples fotos en sus redes sociales realizando sus rutinas de gimnasio, incluso durante su embarazo, lo que generó comentarios y críticas por parte de algunos usuarios.

Tras dar a luz a sus dos hijos, Paola experimentó cambios visibles en su cuerpo, pero lejos de avergonzarse, se enorgullece de lo que ha logrado como esposa y madre. En un post en Instagram, compartió una comparación del antes y después de su embarazo, destacando su amor por la maternidad y su aceptación de su cuerpo actual.

Recomendados

“Quiero mostrar los cambios que ha experimentado mi cuerpo después de convertirme en madre. No me arrepiento de nada, ser madre es lo más hermoso que me ha pasado y no me importa mostrar mi cuerpo actual. Puedo decir con orgullo que tengo dos hijos, aunque no esté tan definida como en la última foto”, expresó Paola.

En la publicación, Paola describió las imágenes, mostrando su cuerpo después de dar a luz a su hijo Joaquín, apenas un mes y medio después, y luego después de 10 meses de tener a su otro hijo, José Martín. Con valentía, compartió una foto previa a su maternidad, luciendo un bikini azul que resaltaba su abdomen marcado y sus piernas torneadas.

Las palabras de Paola Solano reflejan su confianza y empoderamiento, inspirando a otras mujeres a amar y aceptar sus cuerpos en todas las etapas de la vida, mientras continúa dando lo mejor de sí misma en su camino hacia la salud y el bienestar.