“Tengo sentimientos muy encontrados”: Dani Duke contó qué piensa de Nataly Umaña

Dani Duke rompió el silencio y finalmente se pronunció sobre una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que más polémica ha desatado en las últimas semanas: Nataly Umaña. Y es que a través de una historia dejó entrever que si bien rechaza lo que hizo, tiene “sentimientos muy encontrados” hacia ella por otros factores.

La maquilladora ha estado disfrutando de una temporada de vacaciones con su novio, ‘La Liendra’, en una playa paradisíaca en México, disfrutando de muchas atenciones en un lujoso hotel, probando la gastronomía local, además de tener mucho tiempo para relajarse y liberar tensiones.

Puede leer: Alejandro Estrada le habría dado tiempo a Nataly Umaña para que recoja su trasteo; él está en apetecido destino

Recomendados

Pero parece que también ha estado al tanto de lo que sucede en Colombia, en especial dentro de La Casa de los Famosos, ya que a través de sus historias de Instagram contó que se enteró de la reciente eliminación de Nataly Umaña, aprovechando este espacio para comentarle a sus seguidores qué piensa de ella.

“¿Saben qué es lo más rico de hoy? Levantarme y no ser Nataly Umaña. O sea, yo ayer sí parí para que no la sacaran, yo decía: ‘yo no quiero ser ella, yo no quiero que la saquen’”, empezó a narrar la influencer.

Seguidamente contó que si bien no apoya sus acciones dentro del reality show y que no sabe qué pasa por su cabeza, igualmente trató de defenderla por ser mujer y por ser humana, indicando que todos tienen derecho a equivocarse, y que por ser mujer ha sido juzgada severamente, mucho más que si esta situación la hubiera protagonizado un hombre.

“Si el caso hubiese sido al revés, que hubiese sido un hombre que engaña a su pareja, yo creo que hubiese salido siendo el hombre más cotizado del planeta”, aseguró Dani Duke en una historia de Instagram.

Lea también: “No sé si tengo casa”: Nataly Umaña se refirió a su situación matrimonial con Alejandro Estrada

Dani Duke intentó entrar en la mente de Nataly Umaña

En la misma serie de historias, la creadora de contenido quiso analizar la actitud de la actriz durante su estadía en el reality show, criticando las cosas malas, pero justificando también algunas de sus acciones desde un punto de vista más indulgente.

“Tengo como sentimientos muy encontrados. Primero, porque yo digo: ‘hijuepucha quién entiende a las mujeres’. O sea tienen un hombre bueno, tienen un hombre ‘tiqui’. Pero no, queremos es el cara de c***, culica***o que no sabe nada, que no sabemos qué quiere con la vida”, dijo la joven.

“También digo, uno no está obligado a amar a alguien por siempre, no. Y la relación es de dos, si se acabó la pasión, si se acabó, no sé, esa complicidad entre pareja, es culpa de los dos, no es culpa de una persona porque son dos involucrados”, analizó la colombiana

Dani Duke también resaltó que le pareció muy mala la manera en la que Nataly Umaña dejó parado a su esposo, en especial después de que la actriz confesara lo mucho que quería a su pareja: “merece un buen final, no merece ser expuesto ante todo un país”.