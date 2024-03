Nataly Umaña reveló que hizo acuerdo con Alejandro Estrada antes de ‘La Casa de los Famosos’

Luego de convertirse en la sexta eliminada de ‘ La Casa de los Famosos’, Nataly Umaña decidió romper el silencio respecto al fin de su matrimonio con Alejandro Estrada, en entrevista con el programa ‘Buen día, Colombia’, formato en el que habló del acuerdo que tenía con su ahora exesposo antes de ingresar al reality.

Desde que empezó el amorío entre Umaña y Melfi dentro del concurso, muchos televidentes de RCN, consolidaron una teoría en la que indicaban que el divorcio en vivo y en directo, y el resto de acciones en el reality es todo un montaje para que las partes involucradas se beneficiaran, hipótesis a la que se sumaron los papás del panameño.

Precisamente, este aparente complot tomó más fuerza recientemente luego de que Umaña diera a conocer que antes de entrar al set, ella y Estrada acordaran cómo debía ser el comportamiento de la ibaguereña allí adentro, palabras que estaban basadas en la experiencia del cucuteño en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’: “Él me dijo, no vayas a pensar en mí, no vayas a pensar en tu familia, juega”; expresó Nataly frente a las cámaras del matutino.

Adicionalmente, la actriz también aprovechó su intervención para dejar claro que su vínculo con Estrada venía pasando por malos momentos desde hace ya varios meses, pero que a pesar de esto fuera del reality siempre le fue fiel: además aseguró que realizará una transmisión en vivo con su expareja, mismo al que le pidió disculpas:

“Eso no iba a pasar afuera nunca. Tuve 12 años de fidelidad a Alejandro (...) Lo bonito con Melfi es que hubo una conexión, perdón por sentir. (...) Me duele, yo siempre quiero verlo bien, me duele su dolor y saber que soy yo la que se lo causó. Tenemos muchas cosas que hablar, ya lo que se hizo, hecho está”, manifestó.