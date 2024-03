“Le zampo y me saca”: Karen Sevillano advirtió qué pasaría si “la buscan” en ‘La Casa de los Famosos’

En ‘La Casa de los Famosos’, los participantes continúan revelando aspectos de su personalidad, y recientemente fue Karen Sevillano quien compartió abiertamente sus temores y fortalezas ante las cámaras del reality.

En un video viralizado en redes sociales, la concursante caleña expresó su preocupación por su reacción en situaciones conflictivas, admitiendo tener miedo de sí misma.

Karen afirmó ser una mujer valiente, dispuesta a enfrentar cualquier situación que se le presente, pero también reconoció que teme a sus propias reacciones en momentos de discusión. Explicó que su franqueza a veces puede resultar hiriente, como cuando hizo llorar a su compañera Martha Isabel Bolaños en la casa.

“No es porque tenga miedo de los demás sino porque tengo miedo de mí porque ya vieron cómo hice llorar a Martha (Isabel) aquí porque como me dijo mi novio la verdad sin empatía es crueldad y yo soy cruel. ”, expresó Karen a sus compañeros del equipo infierno.

Incluso mencionó que en caso de tener a la persona cerca pudiera agredirla.

“Entonces, mi lindo no te tengo miedo a vos porque en el momento menos indicado si yo estoy discutiendo con una persona y la persona no está a distancia de mí yo me le tiro encima y le meto la mano a mí no me gusta estar gritando. Si yo estoy discutiendo con una persona y yo la tengo aquí, le zampo y me saca”, aseguró la influencer.

En las redes sociales, los usuarios elogiaron la valentía de Karen para enfrentar los desafíos, aunque algunos cuestionaron su estilo comunicativo, especialmente su tono enérgico y confrontativo, que ha generado críticas incluso dentro de la casa.

Incluso durante la visita de su novio Neider al programa, durante la dinámica de congelados, este le brindó algunas sugerencias para mejorar su estadía en el reality, lo que sugiere que Karen está abierta a reflexionar sobre su comportamiento y buscar maneras de crecer personalmente dentro del programa.