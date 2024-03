La salida de Nataly Umaña de ‘La Casa de los Famosos’ sigue generando controversia debido a su polémica participación en el reality de RCN. Durante su estadía en el programa, mantuvo un fugaz pero intenso romance con el panameño Miguel Melfi, lo que presuntamente desencadenó el fin de su matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada.

Numerosas personalidades del mundo del entretenimiento han emitido comentarios sobre las decisiones y acciones de Umaña en el programa. En esta ocasión, la influencer Manuela Gómez también se pronunció sobre la eliminación de Nataly, expresando su preocupación por los desafíos que enfrentará en los próximos días. Gómez recordó su propia experiencia como concursante en el reality “Protagonistas de Nuestra Tele”, destacando que, a diferencia de Nataly, ella no fue expulsada por serle infiel a su pareja.

“Esa mujer no le cabe en la cabeza lo que le espera saliendo de ‘La Casa de los Famosos’ (...) A mí me tocó, pero no por infiel para no decir la palabra, por peleadora, y me fue muy mal. Yo no me quiero imaginar el bullying, la destrucción masiva que le van a hacer a esa mujer cuando salga de esa casa por infiel, cómo debe tener las redes sociales. Que Dios se ampare de ella”, expresó Manuela.

Recomendados

Ante una pregunta de una seguidora sobre su experiencia posterior al programa “Protagonistas”, Gómez reveló que fue encerrada en un hotel debido a amenazas de muerte y no pudo volver a Medellín durante dos o tres días.

Manuela Gómez pronostica una “destrucción masiva” hacia Nataly Umaña tras salir de ‘La Casa de los Famosos’ pic.twitter.com/tYNE7n1cRg — joseluengotop (@joseluengotop) March 26, 2024

Destacó las diferencias entre este formato y el de “La Casa de los Famosos”, señalando que, al ser en vivo, no sabía si Nataly ya había tenido contacto con sus redes sociales o si había visto la televisión.

Cabe recordar que la actriz se convirtió en la sexta eliminada del programa y su salida sigue generando todo tipo de comentarios, especialmente sobre si regresará o no con su esposo, Alejandro Estrada.