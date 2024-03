La reacción de Nataly Umaña ante la nueva propuesta Karen Sevillano en ‘La Casa de los Famosos’

Nataly Umaña, antes de su eliminación en ‘La Casa de los Famosos’, quedó perpleja ante la propuesta de Karen Sevillano para las próximas semanas del reality. La actriz quedó sorprendida cuando Karen le manifestó que ella y otras compañeras de la casa planeaban unirse para mantenerse en el programa excluyendo a todos los hombres después de la semana 9.

“Después de la semana 9 vamos a sacar a todos los hombres”, anunció Karen a Nataly, quien no pudo evitar reírse ante la idea. “¡Y con la seguridad que lo hablas! ¿Porque es verdad?”, preguntó Nataly, a lo que Karen respondió afirmativamente, con la intención de que solo quedaran mujeres en la final del programa.

Nataly expresó su apoyo a la idea, destacando la importancia de trabajar juntas y confiar en ellas mismas. “Me parece muy bonito (...) de que trabajemos en pro nuestro, que confiemos en nosotras mismas y que quede súper claro de que no es personal, de que pensemos que un hombre no se lo merezca, no tiene nada que ver, ni la deslealtad”, comentó.

Karen señaló que su intención era enviar un mensaje de solidaridad al mundo, demostrando que cuando las mujeres se unen pueden lograr grandes cosas y nunca serán vencidas. Aclaró que podrían tener aprecio por algunos participantes hombres, pero eso no implicaba traicionarlos más adelante.

Antes de la salida de Nataly Umaña, Karen había convocado a un movimiento en #LaCasaDeLosFamosos.

Lamentablemente, Nataly fue la sexta eliminada del programa, aunque no se descarta la posibilidad de que regrese al espacio, ya que la producción anunció el ingreso de otros participantes y en vista de los últimos acontecimientos, todo podría girar de forma inesperada, y terminar de sorprender a los televidentes.

Sin embargo, en redes sociales, algunos usuarios criticaron este tipo de comentarios, ya que las reglas del programa prohíben cualquier tipo de complot entre los concursantes. Falta esperar el comportamiento de los participantes y de si en efecto Karen y el resto de las mujeres se unirán para sacar a los hombres del reality.