Llena de tristeza, Érika Zapata despidió a su mejor amigo y fans le piden a ella que no se vaya: “Lo tengo en mi corazón”

Una de las periodistas y reporteras que se ha ganado el cariño de los televidentes por las risas que logra generar a la hora de informar, es Érika Zapata, una joven corresponsal de Noticias Caracol, encargada de cubrir lo que pasa en Medellín, por lo que su acento y manera coloquial de dar sus reportes, dan de qué hablar en cada emisión. Además, comparte el gusto que tiene por los animales y la naturaleza en ‘La finca de hoy’. Ahora, en medio de la tristeza se encargó de agradecer a un persona que le marcó la vida y apostó por ella en lo profesional.

Gracias al reconocimiento en televisión, la paisa cuenta con una importante comunidad en redes sociales donde recibe el apoyo de sus fans, quienes se encargan de estar pendientes de cada una de las publicaciones de Zapata, en especial sobre su vida personal, ya que a pesar de verse muy unida a sus amigos, ha revelado que nunca ha tenido novio.

Es por ello que a Érika la han involucrado sentimentalmente con su amigo y colega, Sebastián Palacio, motivo por el cual ella ha tenido que salir a aclarar en varias oportunidades que lo que siente por él es un cariño verdadero y admiración desde la parte personal como profesional por el hombre que creyó en ella y que ahora, da un paso al costado.

Érika Zapata se despidió de Sebastián Palacio

Zapata compartió su más profundo dolor por medio de su cuenta de Instagram, donde por medio de una fotografía en la que se le ve sonriente mientras abraza a su amigo, dedicó unas sentidas palabras en su despedida, puesto que el periodista tomará nuevos rumbos en su carrera. “Hoy mi gran amigo, toma otros rumbos laborales para seguir creciendo como siempre lo ha hecho. Lo tengo en mi corazón. Cómo olvidar que me levantó en momentos de angustia cuando la gente tanto me criticó”, inició diciendo la joven.

Adicional dijo: “Fue la primera persona que se me acercó para ayudarme en el proceso laboral que iniciaba. Siempre me ayudó, me defendió, me motivó a ser mejor, a ser consciente de mis errores y a salir de mi zona de confort. Como una vez se lo hice saber, yo lo admiraba desde que estaba en la Universidad y afortunadamente la vida nos unió en el camino y se convirtió en mi mejor amigo, en mi hermano”.

Para finalizar, dejó claro que a pesar de ya no trabajar juntos, la amistad seguirá intacta, por lo que sus seguidores, quienes también lamentaron la noticia, le pidieron a ella que no se vaya a ir de Noticias Caracol como su amigo, puesto que disfrutan de su talento. “Seremos amigos toda la vida porque nuestra amistad, va más allá de cualquier cosa. Te adoro @sebaspalaciop Me vas a hacer mucha falta. Nadie como tú. El mejor amigo, el mejor profesional, el mejor ser humano”, acotó Zapata.

