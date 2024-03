Nataly Umaña confesó que le gustaría hablar con la mamá de Melfi, ¿quiere ganar puntos con la nueva suegrita?

Una de las participantes más polémicas de ‘La casa de los famosos’ fue Nataly Umaña, quien se convirtió en la sexta eliminada del ‘reality’ luego de enfrentarse a Melfi como los menos votados por el público. Ante la inesperada situación, el ‘shock’ por parte de Umaña fue más que evidente, llegando al ‘After show’ confesando que le gustaría hablar con la mamá de Melfi.

Aunque uno de los momentos más esperados por parte de los televidentes era su llegada al ‘After show’, teniendo en cuenta que es sin filtro y sin censura, la conversación con Roberto Velásquez y Lina Tejeiro no terminó siendo de otro mundo, pues la actriz dejó claro que no arrepiente de las decisiones que tomó dentro la competencia y que está lista para lo que venga en su carrera, pes tiene claro que lo más importante es su felicidad.

En medio de sus declaraciones, Lina no dudó en indagar sobre si a Nataly le gustaría hablar con la mamá de Melfi teniendo en cuenta las declaraciones de la mujer durante la visita a su hijo, en las que dejó claro que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo entre ellos: “Sí, claro que sí. Me gustaría, ¿por qué no? Al fin y al cabo es la mamá de...de... Melfi”, reiteró la actriz me medio de varias risas.

Asimismo, Nataly reiteró que lo primero que haría sería presentarse con ella y hasta recordó su nombre, Annie: “Pues nada que seguramente no nos conocimos en las mejores circunstancias. Su hijo y yo no planeamos absolutamente nada, ahorita incluso me basta... Cada quien hizo lo que quiso y pues lo afrontamos, entonces yo sé la calidad de ser humano que soy y el corazón que tengo, entonces bonito que su hijo haya quedado adentro, que siga jugando y que le vaya muy bien con la música”.

Finalmente, Nataly Umaña reiteró que tiene muy claro lo que tienen en común con Melfi y es que siempre se van a desear lo mejor para él. En cuanto a su relación, el panameño aseguró que le gusta, pues la mira con ‘ojitos’ y siente “cositas”, pero tendrá que esperar como se dan las cosas, pues resaltó que lo que empezó en el ‘reality’ muere en él.