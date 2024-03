¿Buscando la niña? Carolina Cruz confesó si Jamil Farah desea tener hijos con ella

Carolina Cruz es una reconocida modelo, presentadora y empresaria, conocida por su destacada participación en programas de entretenimiento como matutinos y ‘realities’, siendo conductora de ‘Día a Día’ y ‘Estilo RCN’. Sin embargo, sus más fieles seguidores se llevaron toda una sorpresa con su separación de Lincoln Palomeque y padre de sus dos hijos, Matías y Salvador, pero el amor volvió a tocar la puerta de la tulueña con el piloto Jamil Farah y ahora la presentadora confesó si tiene planes de tener hijos con Farah.

Si bien, la presentadora ha dejado claro que busca no revelar mayores detalles de su vida privada, teniendo en cuenta las diversas críticas de las que ha sido protagonistas en diversas ocasiones. Sin embargo, antes de darle inicio a su propio pódcast, Carolina fue invitada para una entrevista con Erika de la Vega, hablando por primera vez sobre diversos detalles de su vida.

Entre ellos su pareja con quien tiene 12 años de diferencia, él con 32 y ella con 44 años. La presentadora aseguró que al principio tuvo muchas dudas con respecto a su relación, sin embargo, dedició darse la oportunidad, ya que es un hombre que la respeta, respeta sus tiempos que es lo más importante teniendo en cuenta la serie de proyectos en los que se encuentra inmersa y también en la calidad de tiempo que buscar darles a sus hijos.

Sin embargo, la duda frente a la posibilidad de tener hijos no se hizo esperar, mientras que Carolina indicó: “No yo creo que ya no. Tengo 45 años, no creas con Salvador, aunque sé que no tuvo nada que ver con la edad, eso le marca mucho a uno. Y yo amo los bebés porque no hay nada más que haya gozado como mis embarazos divinos, me fue super bien, fue espectacular. Mi recuperación postparto también es fantástica. Entonces podía quedar embarazada sin ningún problema, pero lo pienso mucho, porque así con mis dos gordos estoy bien”.

Asimismo, Cruz resaltó que no sabe si Jamil Farah desea convertirse en padre, ya que no han tenido esta conversación todavía, dejando claro que los años han traído consigo que viva el día y después pensar en las cosas que vienen, pues ya llegará el momento de hablar con respecto al tema de tener un hijo juntos.