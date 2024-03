Melfi empezó a usar trucos en ‘La Casa de los Famosos’, que le sirvieron para ganar en otro reality

Dentro de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN, se han ido posicionando algunas celebridades, que, para el público, son los más opcionados a llegar hasta la instancia final. Ante el comportamiento que ha tenido la audiencia en las votaciones, Melfi ha optado por empezar a sacar los trucos que lo hicieron ganador en un reality en el que había participado anteriormente.

Desde que inició el concurso el pasado domingo 11 de febrero, el panameño demostró la actitud que usaría para su juego, dentro de las que se encontraba ir de coqueteo en coqueteo hasta que alguna de sus compañeras cayera en sus encantos, misión que cumplió a cabalidad luego de establecer un amorío con Nataly Umaña, que llevó a la ibaguereña a que Alejandro Estrada le pidiera el divorcio en vivo y en directo.

A esta táctica que lo llevó a estar en boca de todos y que los colombianos no lo sacaran del concurso a sabiendas de la ‘candela’ que genera su aparición, se le sumó una reciente estrategia. El cantante se reunió con varios de sus compañeros para darles a conocer que conoce muy bien, con quienes cuenta y con quienes no, con el objetivo de mostrar una nueva cara, que lo aleja de lo generado con su pequeño idilio con Umaña.

“Yo he analizado a todos en la casa realmente y hay personas que aunque nosotros creamos, que nos llevamos bien; siento que a muchos se nos nubla la conciencia al momento de la competencia y las nominaciones. Todavía estamos pensando que hay una amistad dentro de la casa. (...) No le voy a ser infiel a mi palabra. (...) Yo sé quienes me tienen el mismo cariño y quienes. (...)A veces yo cuido a muchas personas que no están cuidándome a mí”, le manifestó Miguel a los otros famosos.

Este tipo de comportamientos fueron los mismos que usó en el show ecuatoriano ‘El Poder del Amor’, formato en el que se ganó $15.000 dólares junto a su exnovia Andreína Bravo, artista que tiene una canción que le encajaría como anillo al dedo a Nataly.