“No perdono”: Esposa de Omar Murillo dijo que no pasaría por alto una infidelidad

La cantante Koral Costa ha dejado claro a través de sus redes sociales que no perdonaría una infidelidad por parte de su esposo, Omar Murillo. Sus declaraciones surgieron después de que le preguntaran en su cuenta de Instagram qué habría hecho si Omar hubiera sido infiel durante su participación en el programa ‘La Casa de los Famosos’.

Con su característica franqueza, Koral expresó que lleva 15 años de matrimonio con Omar y que su personalidad fuerte y decidida la lleva a no tolerar la deslealtad en una relación. “La lealtad no se compra ni se vende. Si tú amas a tu pareja, la respetas, la valoras. Si mi esposo me hubiese hecho eso, yo no lo perdono”, afirmó la ‘Reina de la Extravagancia’.

Koral enfatizó en la importancia del respeto en una relación, ya sea brindado frente a frente o a espaldas. Para ella, la fidelidad es un pilar fundamental y una infidelidad sería motivo suficiente para terminar la relación. “Mi perdón es un rotundo no. Te perdono por lo que hiciste, tus motivos los tendrías, pero que yo vuelva, no vuelvo”, agregó.

Recomendados

Estas declaraciones de Koral Costa reflejan su postura firme y decidida ante una situación de infidelidad, dejando en claro que su carácter y sus valores no permitirían que perdonara una traición de esa magnitud. Su sinceridad y franqueza han sido bien recibidas por sus seguidores, quienes valoran su autenticidad y determinación en este aspecto de su vida personal.

También en uno de los comentarios a sus fanáticos mencionó que a pesar de solo estar casada con Murillo por civil, tienen planes de unirse ante la Iglesia.

Con estas palabras, Koral Costa ha enviado un mensaje contundente sobre la importancia del respeto y la lealtad en una relación de pareja, recordando que cada individuo tiene sus propios límites y que es fundamental mantenerse fiel a uno mismo y a los valores que uno defiende.