”Morronga”, presentador de La casa de los famosos se fue en contra de Lina Tejeiro

‘La Casa de los Famosos’ ha dado de qué hablar no solo por las relaciones románticas que han nacido entre las celebridades, sino por los supuestos roces entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado que se hace evidentes en las transmisiones en vivo, además de la buena dupla que hace Lina Tejeiro con Robert Velásquez en el cubrimiento que hacen todas las noches por ViX, y los contenidos especiales que entrega Carmelo, quien es el único de ellos autorizados para entrar de vez en cuando a la casa estudio.

Esta vez, los host de La casa de los famosos, tuvieron su miércoles de “Mominación”, como lo denominó Lina Tejeiro en ‘La previa’ por ViX, por lo que con ayuda del jefe, para crear contenido especial para sus seguidores que a diario los felicitan por el trabajo que hacen, sorprendieron con las razones por las que se nominaron, aún teniendo en cuenta que no habrá eliminado entre ellos.

Emmanuel Restrepo, quien interpreta a Carmelo no solo en la novela de Rigo, sino en el reality show como host digital, ha dejado ver en varias oportunidades que tiene una relación bastante particular con su colega, la actriz Lina Tejeiro, puesto que suele ser muy sincero con ella y le hace comentarios sobre su soltería.

Carmelo se fue contra Lina Tejeiro en La casa de los famosos

Luego de que Tejeiro nominara a Carmelo por “chismoso”, este le regresó la “mominación” con un mensaje que dejó atónita a la actriz.

“Mi mominada es Lina porque me parece que usted es una morronga, lleva un montón de tiempo diciendo que lleva un año y no sé cuánto dizque sin nada, también y todo me parece mentirosa y morronga, sabiendo que aquí todos sabemos que quién sabe si eso será verdad o no”.

Tras las palabras de Carmelo, Lina solo pudo reírse y aceptarle la nominación, sin dar razón alguna de lo que su compañero de set le decía, dejando ver la complicidad que tienen dentro y fuera del programa.