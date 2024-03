“No me termina nadie”: los mejores memes que dejó la ruptura entre Nataly Umaña y Miguel Melfi

Nataly Umaña y Miguel Melfi volvieron a ponerse en la mira de los usuarios de las redes sociales a propósito de una nueva escena que protagonizaron en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, generando más polémica a propósito de la reacción de la actriz cuando el panameño decidió terminar su relación ella. Y como suele pasar con este tipo de eventos, los memes no faltaron.

El par de participantes de este reality show se han convertido en unos de los más seguidos durante el programa debido a la serie de acciones que han protagonizado, sacando adelante una relación sentimental a pesar de que la colombiana tenía esposo, algo por lo que la han condenado en las plataformas digitales.

Sin embargo, la intensidad entre ambos bajó considerablemente luego de que Alejandro Estrada, el esposo de Nataly, y la mamá de Miguel Melfi entraran a La Casa de los Famosos a hablar con ellos, lo que terminó en una propuesta de divorcio para ella y en un regaño para él.

Y tal parece que este giro de eventos terminó por afectar a Miguel Melfi, ya que decidió terminar la relación con Nataly Umaña, indicando que preferían que por ahora solo se mantuvieran como amigos, dejando también la posibilidad de que un romance pueda nacer cuando ambos ya no hagan parte del programa.

Pero todo indica que esto no le gustó a la colombiana, mostrando una actitud de negación e indicando que no lo aceptaba porque a ella no la “termina nadie”.

“A mí no me termina nadie, aquí la que termina la relación soy yo (...) Aquí él no termina ninguna relación, que se relaje el hombre”, dijo Umaña en el confesionario.

Nataly Umaña y Miguel Melfi se convirtieron en memes por esta escena

Si bien hubo todo tipo de comentarios tanto de apoyo como de rechazo respecto a la actitud de la actriz frente a la ruptura, algo que también abundó en las redes sociales fueron los memes.

Y es que varios televidentes aprovecharon las plataformas digitales para empezar a generar divertidas imágenes y comentarios afilados sobre la reacción de Nataly Umaña tras su ruptura.

Muchos de estos memes giraron alrededor de la palabras de la colombiana, ya que si bien ella asegura que ningún hombre la “termina”, Alejandro Estrada sí lo hizo, y a través de una señal que estaba disponible en casi toda Latinoamérica.

“Esa Nataly Dizque ‘a mi no me termina nadie, aquí la que termina las relaciones soy yo’ y literalmente Alejandro le terminó frente a toda la Latinoamérica”, “A mí no me termina nadie, la que termina soy yo! Mi amiga la más PAYASA!🤡” y “Disque a mi no me termina nadie, y le han terminado los 2 el esposo y el mozo” son algunos de los mensajes que acompañan las divertidas imágenes.

