¿Fue por valores o por el zodiaco? Esto dice el signo de Nataly Umaña sobre la infidelidad

La actriz y modelo Nataly Umaña volvió al ruedo después de una larga temporada en la que no sonaba en los medios, puesto que gracias a su participación en ‘La casa de los famosos’ ha dado de qué hablar, y no precisamente por ser una de las 17 celebridades que actualmente se encuentran en el reality, sino por la relación fugaz que tuvo con el panameño Miguel Melfi y que abrió las puertas a su separación mediática con su esposo, el actor Alejandro Estrada, con quien duró 12 años en matrimonio, pero según los expertos y la astrología, pudo deberse a las características de su signo del zodiaco.

En medio de sus revelaciones frente a las cámaras, dio a conocer que ya no era feliz y que sus besos con Melfi fueron la excusa perfecta para terminar esa relación que durante años le dieron largas, pero tras la visita de la mamá del panameño, y varios comentarios encontrados, tal parece que por lo que Nataly dejó a Alejandro Estrada, realmente no valía la pena y no perduraría en el tiempo como ella esperaba.

El signo zodiacal de Nataly Umaña

A pesar de haber recibido el anillo de matrimonio que Alejandro le dejó en su visita y de las críticas de sus compañeros de concurso, Nataly ha defendido su amorío con Melfi, por lo que sus seguidores y defensores incluso recalcaron que la responsabilidad no es ciento por ciento de ella, sino que mucho se le debe a su signo.

Vale la pena aclarar que Nataly Umaña nació un 3 de enero, por lo que es regida bajo el signo Capricornio, el cual comprende a los nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero.

Dentro de las características del signo se encuentra que: Capricornio es un signo muy práctico y responsable, que normalmente no busca la infidelidad, pero sí encontrar a alguien con quien compartir sus ideas y sus deseos.

“Aunque Capricornio pueda ser una persona muy responsable y familiar, no por eso es el signo más fiel de todos. Su autocontrol lo convierte en el perfecto mentiroso, ya que a pesar de estar engañando a su pareja, actúa como si nada estuviera pasando. Pero, cuando de amor se trata no es nada fácil entenderlo. Y es que, para Capricornio la infidelidad es algo completamente imperdonable y que jamás olvidará... A pesar de que dicen que es cuestión de principios, cada signo tiene una tendencia más o menos pronunciada hacia ella. En el caso de cómo es de infiel Capricornio, él puede engañar ya actuar como si no estuviera haciendo algo malo. Cuando lo hace cree que no es infiel, que simplemente se trata de un derecho por libertad”, cita un medio especializado en el horóscopo.