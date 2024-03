“La gente jura que yo digo mentiras”: Greeicy Rendón compartió su secreto para recuperar su figura después del parto

Greeicy Rendón es una reconocida cantante que se dio a conocer en el reality, ‘El Factor XS’ donde conoció a Camilo cuando tan solo eran unos niños. Este formato fue su trampolín, la llevó a hacer música, consolidarse como una de las cantantes colombianas más importantes, recorrió el mundo siendo actriz, y ahora, junto a su pareja, Mike Bahía conquistan con su participación en ‘La voz kids’, y en redes sociales como padres del pequeño Kai, quien les cambió la vida y los llevó a reinventarse musicalmente hablando para volver a las tarimas más fuertes que nunca.

En una entrevista para People en español, Greeicy fue consultada por su figura, puesto que para nadie es un secreto que es admirada por sus seguidores gracias a su cuerpo tonificado y la manera en la que volvió a lucir sus curvas tras dos años de haber dado a luz a su hijo Kai, por lo que la caleña sin tapujos, reveló que no se trataba de hacer dietas o entrenar demasiado, sino que es un correcto equilibro entre una alimentación saludable y el ejercicio, pero claramente, su caso se debe a la genética.

“Tengo que echarle las flores a la genética. Tengo la genética de mi papá (...) Soy de contextura delgada. De verdad que la gente jura y recontra jura que yo soy la que hace dieta; no, yo como mucho”, indicó, por lo que aceptó que el ejercicio más allá de darle la figura que muchos admiran, es su herramienta para ganar masa muscular y no verse tan delgada, un caso similar a lo que le pasa a la actriz, Laura de León.

Recomendados

Greeicy reveló cuáles son los animales más curiosos que ha probado en un plato, dos de ellos “dan asco”

“Lo que me pasa a mí es que si yo no entreno ni hago ejercicio, me pongo muy flaca (...) me hice los exámenes y me dijeron ‘vos sos del 20% de personas que no necesitan subir’”, dijo Greeicy a su entrevistador quien se mantuvo incrédulo frente a las palabras de la artista, quien terminó diciendo que “la gente jura que yo digo mentiras” mientras se reía.