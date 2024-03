Greeicy mostró la manera en la que maneja la ansiedad por su nueva gira

La cantante caleña Greeicy Rendón siempre destaca en redes sociales porque tiene un personalidad, pero sobre todo una belleza y un talento que no se discuten. La artista anunció su gira por importantes ciudades del mundo que la tienen ansiosa mientras triunfa en ‘La voz kids’ como jurado de los talentoso niños que como ella, buscan triunfar en la música luego de su paso por un reality show de talento musical.

Y es que no es para menos, pues hace más de tres años no sube a un escenario sola, pues vale la pena destacar que viene de una gira junto a su pareja Mike Bahía, ‘Amantes Tour’, que además hizo en embarazo de su hijo Kai.

Greeicy reveló cómo controla la ansiedad por sus conciertos

Greeicy Rendón se prepara para una gira que empieza en Bogotá, Colombia este 15 de marzo y dejó en evidencia que no quiere calmar esa emoción que siente al saber que dentro de poco estará cantando junto a sus miles de fans.

Es por eso que se mostró haciendo de las mejores cosas que sabe hacer, bailando de esa forma espectacular que deja a todos sin palabras, de fondo una hermosa montaña para dejar saber que está ansiosa, pero bailando se controla las ganas de que lleguen ya cada uno de los días.

En su cuenta de Instagram mostró este baile que desató cientos de comentarios de sus fans listos para verla, pero también de quienes la esperan en esas ciudades que aprovechó para anunciar los de forma original y sin mucho protocolos.

“No puedo parar de pensar que ya casi nos vamos a ver, Bogotá, Barcelona, Madrid”, escribió en el video donde aparece bailando. Miles de reproducciones, ‘likes’ y comentarios de forma inmediata recibió Greeicy.

El gran reto de Greeicy fuera de los escenarios

Y es que ella ha dejado claro que es un reto, y no solo el cantar, sino el hecho de que ahora es madre, de que su reciente disco ‘Yeliana’ es dedicado a esas mujeres que debieron salir adelante sin ese apoyo, que siente que aunque quisiera pasar tiempo con su hijo y ser feliz, esto también la hace feliz y sabe que a su hijo también.

“¿Debería ser solo de Kai? . Esta pregunta me la hago mucho… y siento que, sí debería ser de el; porque el tiempo pasa volando, porque no hay tesoro más grande que esa relación que puedes construir con ese ser, porque no hay mas bonita decisión que aprovechar esos años que se van y no regresan. Al final de esas millones de preguntas, algunas con respuestas y otras sin… SIEMPRE vuelvo a mi”, expresó en sus redes sociales.

Y es que Greeicy ha dejado saber que su faceta de madre es importante, pero el ser cantante también lo es, y por eso se vuelve más especial esta gira y estos momentos que vivirá con su hijo de la mano.