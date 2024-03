“Siempre funciona”: Yeferson Cossio contó el truco de su hermana para que no los paren en la calle

El reconocido influencer Yeferson Cossio ha vuelto a ser el centro de atención en las redes sociales, esta vez por compartir una curiosa técnica utilizada por su hermana, Cintia Cossio, para evitar ser detenidos por la policía mientras se desplazan en su vehículo por las calles.

Con una vida ostentosa y llena de lujos, Yeferson Cossio es conocido por compartir momentos especiales con sus seres queridos y su novia, así como por su compromiso con obras sociales en comunidades menos privilegiadas. Sin embargo, esta vez, el foco de atención se centró en una situación humorística protagonizada por su hermana.

A través de sus redes sociales, Cossio compartió un divertido video en el que su hermana, Cintia Cossio, revela una peculiar técnica para evitar ser detenidos por la policía durante un control vehicular. En el video, Cintia imita gestos coquetos antes de bajar la ventanilla del automóvil, como acomodarse el cabello y sonreír, mientras saluda con un cordial “buenas”.

Entre risas, Cintia asegura que no es una actitud “grilla”, sino simplemente coqueta. Según ella, esta estrategia siempre funciona, ya que los policías suelen reaccionar positivamente ante su actitud, permitiéndoles continuar su camino sin inconvenientes.

“Y qué me dijeron ellos (los policías) me miraron y dijeron: Ah no, tranquilos, sigan (risas) Siempre funciona”, comentó Cintia.

Las risas y la complicidad entre los hermanos Cossio quedaron patentes en el video, mostrando una dinámica familiar llena de humor y camaradería. La publicación no solo generó reacciones entre los seguidores del influencer, sino que también se volvió viral en las redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

Con este divertido episodio, Yeferson Cossio demostró una vez más su capacidad para entretener a su audiencia y compartir momentos auténticos y cercanos con sus seguidores. Mientras tanto, Cintia Cossio se convierte en protagonista de un curioso truco que ha llamado la atención y generado sonrisas en las redes sociales.