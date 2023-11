¿Por cachos? Cintia Cossio reveló los motivos reales de su divorcio

Cintia Cossio y su ahora ex esposo Jhoan López revelaron en redes sociales que se separan después de 12 años de relación y un hijo en común. Cintia mencionó en sus redes sociales “Les cuento que hace poco menos de un mes Jhoan y yo decidimos dar por terminado nuestro matrimonio, el cual duró 12 años. Las cosas no iban bien desde finales de agosto, tratamos con todas las fuerzas de nuestro ser recuperar nuestra relación, pero a veces es mejor retirarse y quedar con lo mejor de cada uno, que forzarnos y hacernos daño”.

Así mismo señaló que sería la única vez que se refería al respecto de manera pública, ya que prefieren mantener detalles de su separación de manera privada. Sin embargo, hace unas horas, la misma Cintia dio pistas de los posibles motivos reales de dicha separación mediante un video publicado por Lina Tejeiro.

Cintia Cossio reveló los motivos reales de su divorcio

En dicho video, Lina a manera de actuación y broma menciona “No mija, yo por mondá no lloro, para qué voy a estar llorando por la mondá esa. Ese malpa* no va a valorar las lágrimas mías, que se quede con su mondá, que a mi me deje en paz”, a lo que Cintia comentó “Si soy”. Su respuesta generó algunas reacciones, ya que varias personas le respondieron a dicho comentario “Ella quiere que todos sepan que esta soltera”, “Eso dices pero la debes extrañar”.

Con esto podría dar luces que muy probablemente se trató de una infidelidad o que por ahora está disfrutando de su soltería.