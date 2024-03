“Duré deprimido toda la semana”: Iván Lalinde confesó el ‘errorcito’ que casi le cuesta el puesto en famoso canal

Iván Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos del entretenimiento en Colombia, pues cuenta con más de 30 años siendo parte de la televisión colombiana, un deseo que tuvo desde que era tan solo un niño. El paisa ha brillado siendo a partir de programas como ‘El precio es correcto’, ‘La voz kids’ y hace un tiempo forma parte del equipo de ‘Día a día’ de Caracol Televisión. Aunque suele ser bastante privado cuando de su vida se trata, ahora reveló uno de los detalles que por poco le termina costando su puesto en famoso canal.

Lalinde hace pocos días estuvo invitado al programa ‘The Juanpis live show’ de Alejandro Riaño, mejor conocido como ‘Juanpis’. Allí, estoy contando algunos detalles de su vida en medio de varias risas, destacando que desde que tenía 11 años soñó con llegar a la televisión, sin embargo, su papá veía esta situación como lejana e incluso le terminó pagando algunas clases de actuación que no tuvieron frutos, pues tenía claro que no deseaba ser actor en medio de las oportunidades que tuvo para ser parte de ‘Padres e hijos’.

Luego de finalizar su carrera como Comunicador social y periodista, el paisa estuvo cubriendo algunos temas políticos y desde el Congreso, sin embargo, desde allí tuvo claro que esa no era precisamente su fuente. Tiempo más tarde, llegó a ser parte de la sección de farándula desde su natal Medellín con Teleantioquia y años más parte se radicó en la capital llevar a cabo esta labor.

Mientras que hacia parte de RCN Televisión, el productor que se encontraba para aquel momento lo mandó a cubrir los Premios Grammy Anglo, ya que por primera vez Shakira era una de las nominadas en el 1999: “La primera vez que me mandaban a un cubrimiento internacional. Yo cagado del susto (...) Hice una cantidad de entrevistas espectaculares y llegó la hora del directo, era para el noticiero de las 7 de la noche (...) Jorge Alfredo Vargas decía, Iván Lalinde se encuentra en Los Ángeles y yo Iván, buenas noches allá en Bogotá son las 7 de la noche y aquí en Manizales son las 4 de la tarde”.

En medio de la equivocación, el presentador aseguró que sintió un vacío en su estómago, buscando explicarle a los televidentes que verdaderamente se encontraba en Los Ángeles asegurando que su transmisión duró aproximadamente 3 minutos: “Salí descompuesto con ganas de irme (...) Me llama Santiago Rodríguez, mi compañero de sección y me dice ‘usted si es mucho guev%n, de verdad’. Ay, Santiago cierto que me van a despedir y me dijo ‘usted es mucho m$r%ca, mucho montañero”.

Sin embargo, la mayor preocupación estaba en su jefe, ya que no fue un momento para nada sencillo: “Eso fue horrible. Duré deprimido toda la semana, pues la verdad me la perdonaron y empecé a ser yo”. Aunque en aquel momento fue una situación compleja para él, terminó relatando el hecho con varias risas de por medio.