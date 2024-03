⁠”La venganza es dulce”: Iván Lalinde “dejó ADN” a un cliente cuando trabajaba en una hamburguesería de joven

Iván Lalinde se ha consolidado como uno de los presentadores más queridos por los televidentes en Colombia gracias a su carisma y forma de ser. Aunque muchos lo recuerdan por alegrar a las familias con el programa ‘Do Re Millones’, ha pasado por los matutinos del Canal RCN y Caracol Televisión, hasta llegar a ser el conductor de ‘La voz kids’ junto a Laura Tobón. Lo que muchos de sus seguidores no sabían, eran sus inicios laborales antes de ingresar a la televisión, por lo que su relato sorprendió a más de uno.

El paisa que ha abierto su corazón en varias oportunidades a sus fans por medio de redes sociales tras el fallecimiento de sus padres, la compañía de su gata y hasta los cuidados que se practica para lucir siempre joven, esta vez en una entrevista con Juanpis González, personaje de Alejandro Riaño, habló sobre cómo tuvo que hacer para costearse la universidad, e incluso confesó cómo es cuando se pone de mal genio.

Iván Lalinde llegó a los 50 y así fue como Carolina Soto le celebró sus cumpleaños

Recomendados

“Yo fui mesero cuando inicié la universidad, trabajé en ‘Primos’, una hamburguesería muy reconocida y había un man que llegaba siempre con la novia y me pedía un sacadero de aguacate y me decía: ‘Yo se lo pedí sin aguacate’, entonces me tocaba ir a la cocina y cambiárselo y siempre hacía lo mismo cada semana”, inició narrando el presentador en ‘The Juanpis Show’.

La venganza de Iván Lalinde a su cliente

Tras su confesión, dejó saber al comediante la manera en la que se desquitó de aquel molesto hombre, por lo que relató:

“Un día el señor llegó con un grupo de amigos y me hizo lo mismo, yo llegué a la cocina y le eché sal y pimienta a la gaseosa y le dejé un recuerdito de mi ADN también en la comida, mi saliva, por supuesto”, contó mientras hacía la mímica de cómo le lamió la hamburguesa a su cliente.

“Seguimos trabajando”: Iván Lalinde mostró su nuevo gran proyecto, ¿se va de Caracol?

Finalmente, disfrutó la manera en la que se vengó mientras el hombre no sabía lo que estaba pasando con su comida. “Se le comió todo, yo decía: ‘qué dicha, disfrútame bebe’ Y esa fue la última vez que atendí ese señor, le dije a mi jefe: ‘Yo no vuelvo a atender ese señor porque se me sale el diablo que tengo dentro... El man volvió y yo no lo volvía a atender. Fui feliz siendo mesero y con eso me pagué muchas cosas en la universidad”, acotó Lalinde.