“Una madre va a querer lo mejor para su hijo”: Melfi y Nataly Umaña habrían terminado su amorío en La casa de los famosos

Miguel Melfi y Nataly Umaña se han convertido en dos de los personajes más polémicos en ‘La casa de los famosos’, pues desde los primeros días del inicio del ‘reality’, comenzaron a entablar diversos acercamientos los cuales terminaron ocasionando un amorío entre estas personalidades, lo que terminó desatando una ola de críticas debido al matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada. Sin embargo, luego de la inesperada visita de la mamá del panameño, al parecer, este amor habría llegado a su fin.

Las palabras de la mamá de Melfi no solo causaron sorpresa en Melfi, sino también en el resto de sus compañeros, pues la mujer dejó claro que no lograba entender lo que estaba ocurriendo y por ende, no podía justificarlo de ninguna forma. Ante el hecho, el panameño reflexionó con respecto a estas declaraciones, asegurando que más allá de reiterar su cariño, fue clara la molestia de Annie hacia él.

Si bien, durante horas posteriores Melfi se mantuvo alejado de Nataly, aprovechó el momento en que la gran mayoría de sus compañeros decidió irse a dormir con el fin de que poder tener una conversación mucho más privada con la actriz, reiterando que si no se había acercado a ella antes era porque precisamente pensó que era bueno tener un espacio así como se le dio luego de la visita de Alejandro Estrada a la casa.

“Ya no soy un niño tengo 27 años años y una madre siempre va a querer siempre lo mejor para su hijo (...) Quiero ser congruente con lo que dio y cuando yo te dije a ti fuera lo que fue, tengo palabra (...) Así tú me dijeras a mí en verdad, quiero, como que esto, lo otro. Yo decía en el momento en el que tú me lo digas todo bien, ni siquiera una molestia o un resentimiento. Seguimos siendo parceros, seguimos cuidándonos, el cariño sigue, es lo que te quería decir también”.

“Aquí no quedamos como unos tontos (...) Por eso el domingo te busqué para no dejarte como un bobo ante Colombia y latinoamérica. Yo pude haber pasado en la raya y decirte chao, ay pobrecito, el man estaba todo ilusionado y llegó otra vieja y te dice... No en mi raya”. Seguidamente, Umaña reiteró que la conversación y los acuerdos están muy bien, pues dejó claro que era algo que necesitaba: “Que nos alejamos. Que marquemos ramas”.

Además, Nataly indicó que también había sentido los ‘cuchicheos’, es decir, las conversaciones de sus compañeros sobre las palabras de la mamá de Melfi y su claro desacuerdo frente a lo ocurrido con la actriz, situación que también había percibido Estrada: “No sé cómo explicártelo, pero cuando te dije cuidémonos, es cuidémonos si sientes cosas bonitas y yo también llegué a sentir, independientemente de una amistad cuidémonos”.